El Gobierno cubano respira aliviado tras “la operación fallida” del 15-N

El ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno cubano, Bruno Rodríguez, ha celebrado que las movilizaciones opositoras de este lunes hayan culminado como una “operación fallida” la cual ha sido alimentada desde el extranjero, pues se han creado “otras expectativas” que finalmente no se han producido.

“Los que crearon, fuera de Cuba, otras expectativas que se no han cumplido, se han quedado vestidos para aquella fiesta (...) Algunos de mis colegas en Washington se han quedado vestidos para la fiesta suya, que no ha ocurrido”, ha señalado Rodríguez en declaraciones para Cubadebate. Asimismo, el ministro cubano ha lamentado las informaciones que se han lanzado desde el Gobierno de Estados Unidos o por la oposición cubana, por lo que considera que “el guión no ha sido bueno” y que “la puesta en escena ha sido peor”.

“El miércoles comenté que había oído decenas de declaraciones de portavoces del Gobierno americano hablando de lo que se esperaba que pasara hoy en Cuba, y se ve en nuestras calles que nada de eso ha ocurrido”, ha aseverado Rodríguez, quien además ha lamentado que desde aquel día “la apelación de funcionarios, portavoces y políticos de Estados Unidos a que la gente de Cuba haga cosas que no quiere hacer”.

Nuestra directora se encuentra acompañando en solidaridad la protesta enfrente de la @EmbaCuMex en #CDMX, demandando el fin de la represión y respeto de los #DDHH en #Cuba. Esperamos el apoyo del @GobCDMX y @Claudiashein para que sea una jornada de libertad y derechos humanos pic.twitter.com/g1RgbNQecT — Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) November 15, 2021

En esta misma línea, ha criticado el papel de la prensa internacional, quien “no ha estado atenta” a estos mensajes lanzados por la oposición al Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel. Además, ha destacado que las grandes plataformas tecnológicas han “alterado sus algoritmos”, aunque ha remarcado el éxito del hashtag ‘CubaVive’, el cual ha recibido un apoyo “fortísimo” sumado a “actividades de apoyo” a la isla en “decenas de capitales del mundo”.

Este lunes habían sido convocadas nuevas protestas contra el Gobierno de Cuba, a pesar de que los organizadores ya habían sido avisados de las consecuencias legales a las que se enfrentan si continúan alentando unas movilizaciones que no fueron autorizadas por las autoridades.

Al término de estas, la oposición, activistas y organizaciones internacionales han denunciado un despliegue policial “masivo”, “detenciones” y casas “sitiadas” que han impedido que se desarrollen las movilizaciones previstas. La plataforma opositora Archipiélago ha informado, en su perfil de Facebook, de arrestos y presiones contra quienes tenían previsto participar en la Marcha Cívica por el Cambio y ha aseverado que este “hostigamiento” es parte de las acciones de “acoso policial e intimidación” que “las fuerzas represivas están ejerciendo sobre quienes declararon su decisión de participar en la marcha del 15 de noviembre”.

El cantautor panameño Rubén Blades (@rubenblades) envió un mensaje al pueblo donde afirmó su apoyo a la lucha por los derechos y libertades de los habitantes de la isla caribeña.pic.twitter.com/l208ftZA6j — Reporte Ya (@ReporteYa) November 15, 2021

El grupo también ha dado por desaparecidos a su moderador, Adrián Nápoles Capote, después de que su familia no haya logrado ponerse en contacto con él, y a su moderadora Daniela Roja, quien no ha dado señales “de vida” desde hace “72 horas”. Archipiélago ha denunciado también supuestas presiones a las puertas de los domicilios de algunos opositores para que no puedan acudir a las movilizaciones convocadas.