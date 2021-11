Accidente de un autobús en Bulgaria: los siete supervivientes saltaron del vehículo en llamas

Un autobús que transportaba a turistas de Macedonia del Norte se estrelló en llamas en una carretera en el oeste de Bulgaria y dejó al menos a 45 personas, incluidos 12 niños, dijeron las autoridades. La causa del accidente no estaba clara, pero el autobús parecía haber golpeado una barrera de la carretera antes o después de que se incendiara, según las autoridades. Siete personas que saltaron del autobús en llamas fueron trasladadas de urgencia al hospital de emergencia Pirogov en la capital búlgara, Sofía, y se encontraban en condición estable, dijo el personal del hospital.

Noticias relacionadas Tragedia. Mueren calcinados 12 niños y 33 adultos al incendiarse un autobús en una autopista en Bulgaria

El ministro del Interior interino, Boyko Rashkov, reconoció que los cuerpos de las víctimas estaban “apiñados en el interior y reducidos a cenizas”. “La imagen es aterradora. Nunca había visto algo así antes”, dijo a los periodistas en el sitio.

El autobús había regresado a Skopje, capital de Macedonia del Norte, después de un viaje de vacaciones de fin de semana a Estambul, un viaje de unos 800 km. El jefe del servicio de investigación búlgaro, Borislav Sarafov, habló de “un error humano del conductor o una fallo técnico” como “las dos versiones iniciales del accidente”.

LLORANDO Y EN SHOCK

Frente a la escuela primaria Ismail Qemali en Skopje, los alumnos lloraron después de escuchar la noticia de que cinco de sus compañeros de escuela, todos de una misma familia, habían sido asesinados. “Ergin era mi amigo. Era un niño muy bueno. Muy agradable. Lamento mucho que murieran”, dijo a Reuters Blerim Bushi, de 11 años.

En Sofía, Adnan Yasharovski, de 45 años, indicó que su hija Zuleikha, de 16 años, lo llamó para decirle que había sobrevivido al accidente y que viajó para verla en el hospital. “Estaba llorando. Tenía las manos quemadas, pero por lo demás bien”, dijo a Reuters fuera del hospital. “Ella no habló mucho, estaba llorando y estaba en shock. Yo solo la vi a través de la puerta por la COVID, no me dejaron entrar a la habitación”.

Algunos familiares se reunieron frente a la agencia Besa Trans en Skopje, cuya página de Facebook anunciaba viajes dos veces por semana a Estambul y que, según Yasharovski, dirigía el viaje. La oficina estaba cerrada y sus representantes no pudieron ser contactados para hacer comentarios.

Imágenes de televisión mostraron el autobús en posición vertical pero carbonizado y destrozado por el fuego en medio de la carretera, que estaba mojada por la lluvia. “Esta es una gran tragedia”, dijo el primer ministro de Macedonia del Norte, Zoran Zaev, a los periodistas en Sofía y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Zaev afirmó que todos los pasajeros eran de Macedonia del Norte, pero que al parecer incluían un ciudadano serbio y uno belga. No está claro si los dos estaban entre las víctimas o heridos. Zaev añadió que había hablado con uno de los siete supervivientes que le dijo que los pasajeros estaban durmiendo cuando los despertó el sonido de una explosión. Las personas sentadas en la parte trasera pudieron romper una ventana y saltar.

Los pasajeros eran de varias comunidades en Macedonia del Norte, un país de 2 millones de habitantes que limita con Bulgaria y es el hogar de una minoría étnica albanesa.

En Skopje, Osman, de 31 años, de etnia albanesa, dijo a Reuters que había ido a la oficina de la agencia de viajes con su hermano y su hermana en busca de información sobre sus padres. “No sabemos si estaban en el autobús que se estrelló o no. No tenemos información sobre ellos. La agencia no contesta el teléfono. Quizás tengamos que ir a Bulgaria”, explicó.