La democracia “brillante” de Hong Kong, según China

La Oficina de Enlace del Gobierno central en Hong Kong felicitó el lunes a los 90 legisladores del Consejo Legislativo recién elegidos, saludando el resultado como un ejercicio exitoso de desarrollo de la democracia con las características de Hong Kong. Desde Pekín también llegaron los parabienes en forma de un nuevo libro blanco, que apunta que las perspectivas del sistema político en la ex colonia británica son “brillantes”.

Los candidatos pro-Pekín arrasaron en las elecciones legislativas de Hong Kong celebradas el domingo, superando a los moderados e independientes en la primera votación pública de la ciudad, después de que China aprobara una resolución para modificar las leyes electorales de la ciudad. Estos obtuvieron la mayoría de los escaños, tras modificar las leyes para garantizar que sólo los “patriotas” pudieran gobernar.

Las elecciones se vieron empañadas por una escasa participación, que según los observadores, refleja una apatía política generalizada en la ciudad, un año y medio después de que las autoridades comenzaran a reprimir la disidencia política en nombre de la seguridad nacional.

La Jefa del Ejecutivo, defendió el lunes el nuevo sistema electoral y restó importancia al alto índice de abstención. “Hong Kong vuelve a estar en el camino correcto, el de ‘un país, dos sistemas’”, apuntó en una rueda de prensa, en referencia al modelo que supuestamente da autonomía al territorio chino.

“No podemos copiar y pegar el llamado sistema democrático o las normas de los países occidentales”, añadió y acusó a los elementos “antichinos” de estar fuera de escena, afirmando que se había restablecido la calma política. Los medios de comunicación estatales chinos consideraron las elecciones como un éxito rotundo. La agencia oficial Nueva China escribió que la votación había aplastado “las mentiras de las fuerzas externas, al tiempo que demostraba la verdadera voluntad del pueblo chino”.

Solo el 30% de los 4,4 millones de votantes elegibles de Hong Kong acudieron a las urnas, casi la mitad de los que lo hicieron en las últimas elecciones legislativas de 2016. En las elecciones al consejo de distrito de nivel inferior de 2019, se registró una participación del 71%. La baja participación récord se produjo a pesar de que los candidatos pro-Pekín advirtieran de la urgencia de acudir a las urnas.

Preocupación internacional

Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda expresaron su grave preocupación por la erosión de la democracia en el centro financiero, en una declaración conjunta emitida tras los comicios. “Expresamos nuestra grave preocupación por la erosión de los elementos democráticos del sistema electoral de la Región Administrativa Especial”, aseguraba la declaración.

Carrie Lam inició un viaje a Pekín a última hora del lunes destinado, según ella, a dar cuenta de la última situación política y económica de la ciudad. “Espero abarcar un amplio abanico de temas en esta visita de servicio, ya que gracias a dos actos muy decisivos de las autoridades centrales, Hong Kong vuelve a estar en el buen camino de un país, dos sistemas”, aseguró.

Poco después de que las elecciones al Legislativo concluyeran con la elección de los 90 escaños, el Gobierno central chino publicó un libro blanco titulado “Hong Kong Democratic Progress Under the Framework of One Country, Two Systems” (Progreso democrático de Hong Kong en el marco de un país, dos sistemas), en el que se subraya que “no hay duda de que el Partido Comunista de China y el Gobierno chino diseñaron, crearon, salvaguardaron e impulsaron el sistema democrático local”.

Se trata del último libro blanco sobre la democracia publicado por el gobierno del país, después de que el Gobierno publicara a principios de diciembre otro sobre la democracia popular en todo el proceso de China. Uno más sobre la democracia en EE UU expone también “las deficiencias y el abuso de la democracia en este país, subrayando plenamente el verdadero significado de la misma, así como la urgente tarea de que Hong Kong reconstruya su camino en consonancia con sus intereses, despidiéndose de la deteriorada forma occidental de democracia”, aseguran los observadores.

Con seis capítulos, el documento se inicia con los antecedentes históricos bajo el dominio colonial británico, cuando “no había una auténtica democracia”. Por ejemplo, asegura que se nombraba a un gobernador para que gobernara en nombre de Gran Bretaña sin consultar nunca al pueblo, cuyos poderes y prerrogativas estaban libres de todo control. “También en aquella época, el Consejo Ejecutivo y el Consejo Legislativo (LegCo) eran meros órganos consultivos sobre las decisiones y la elaboración de leyes para el gobernador. Mientras tanto, el gobierno colonial británico mantenía un régimen represivo en Hong Kong, controlando férreamente la prensa y restringiendo la libertad de expresión”

“La lucha de China con las fuerzas antagonistas en relación con la RAEHK no consiste en saber si queremos o cómo desarrollar la democracia, sino en luchar contra el secesionismo, la subversión y el sabotaje, lo que contribuirá a desarrollarla en consonancia con “un país, dos sistemas”, aseguró la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado en un comunicado emitido tras su publicación.