Un italiano viaja a África por amor y es secuestrado

No es la primera vez que una relación romántica surgida en Internet acaba en decepción, pero la historia que vivió un empresario italiano supera todos los límites. El hombre viajó a África para conocer a una mujer con la que mantenía una relación online, pero al llegar a Costa de Marfil fue secuestrado por criminales. Gracias a la Policía italiana y las autoridades del país africano, el empresario consiguió regresar a Italia sano y salvo.

La historia comenzó hace unos meses. Claudio Formenton, de 64 años, conoció en un chat de encuentros a una joven mujer africana, Claudia Martins, de la que se enamoró locamente. Durante el tiempo que duró la relación a distancia, la pareja se intercambió fotografías y mensajes. Hasta que poco antes de Navidad, el hombre decidió viajar al continente africano para conocerla en persona. El empresario, originario de la región del Véneto, dijo a su familia que se disponía a hacer un viaje humanitario en África para colaborar con una asociación italiana que se ocupa de varios proyectos de cooperación. Se subió a un avión y voló 7.500 kilómetros hasta Abiyán, la capital de Costa de Marfil. Pero cuando aterrizó en el aeropuerto y cogió un taxi fue secuestrado por una banda de criminales y transportado hasta un bosque donde se perdió su rastro. Estuvo desaparecido durante varios días. La falta de noticias del hombre hizo saltar las alarmas en Italia. Amigos cercanos conocían el verdadero motivo del viaje y, al no poder contactar con él, advirtieron a las autoridades italianas, que pusieron en marcha una operación para encontrar al empresario en el país africano.

Tres días más tarde, la policía de Costa de Marfil junto con los servicios de inteligencia italianos localizaron a Formenton en una habitación de hotel en la ciudad de Bonoua, una pequeña localidad al este de la capital. Con él se encontraba el presunto carcelero, que fue inmediatamente arrestado por la policía. Pero de la mujer, no había ni rastro. Claudio Formenton fue liberado y trasladado a Italia poco después. La Fiscalía de Roma ha abierto una investigación. La hipótesis más probable, según señala la prensa local, es que Claudia Martins nunca existió y todo fue una estafa organizada con premeditación por la banda. Al parecer, Formenton no sería la última víctima de la misteriosa mujer, que habría tratado de contactar con otros italianos a través de la redes sociales. El «modus operandi» no es nuevo en Italia. Hace sólo unos meses fue muy polémica la historia del jugador de voleibol italiano, Roberto Cazzaniga, quien durante 15 años creyó mantener una relación a distancia con la modelo brasileña Alessandra Ambrosio. La estafadora, de nombre Valeria y residente en Cerdeña, consiguió sacarle al ingenuo deportista unos 700.000 euros. En el caso del empresario, la joven también le había pedido dinero con la excusa de resolver algunos problemas judiciales, pero la familia del hombre, que conocía la relación, consiguió convencer a Formenton para que no enviara dinero a una desconocida. Lo que no consiguieron es convencerle para que renunciara a conocer a la mujer que, probablemente, nunca llegó a existir.