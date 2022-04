Suecia alerta de los intentos rusos para interferir en el debate sobre la OTAN

Suecia se encuentra inmersa en un debate nacional sobre su ingreso en la OTAN acelerado por la invasión rusa de Ucrania. La guerra de Putin está tumbando tabúes en política exterior que hasta ahora parecían inamovibles en el país nórdico como el no alineamiento a ninguna alianza militar. El Kremlin ve con impotencia cómo su expansionismo militar está provocando justo lo contrario de lo que buscaba: que nuevos candidatos llamen a las puertas de la OTAN en busca del paraguas de seguridad que proporciona su defensa mutua colectiva, el famoso artículo 5.

En público amenaza con “consecuencias militares y políticas perjudiciales” en caso de que Suecia y Finlandia se integren en la Alianza Atlántica y la nuclearización del Báltico, pero subrepticiamente también trata de influir en los actores políticos de ambos países nórdicos. Así lo advirtió este miércoles la jefa de policía de seguridad sueca (Säpo), Charlotte von Essen, a través de un comunicado de prensa. “Rusia podría darse cuenta en este momento de que tiene un período de tiempo limitado en el que puede influir en el posicionamiento de Suecia sobre el tema de la OTAN”, alerta.

La Säpo explica que la injerencia de la propaganda rusa puede darse de diversas formas: “Es difícil predecir cómo podría verse una campaña de influencia rusa de este tipo, pero podría tener lugar en muchos escenarios diferentes simultáneamente, para influir en los medios, la opinión pública y los tomadores de decisiones”. Von Essen hizo su declaración publicar al reunirse con los jefes de los servicios de seguridad finlandeses y noruegos en Helsinki.

Estas advertencias de los servicios de seguridad sueco, no obstante, contrastan con la opinión de la recién creada Agencia Sueca de Defensa Psicológica, que hace un mes informaba de que no había captado una campaña activa de influencia rusa en Suecia. La agencia incluso fue más allá al considera que la propaganda rusa parecía no ser capaz de llevar a cabo sus objetivos tras la invasión de Ucrania el 24 de febrero.

“Los hemos visto realizar operaciones de influencia particularmente cualificadas contra otro país… la gente habla del ‘oso ruso’ y de que Rusia es buena en todo esto”, explicó Mikael Tofvesson, jefe de la agencia a principios de marzo. “Por cierto, la máquina de propaganda rusa no ha logrado resistir un contraataque. De alguna manera, todo el manejo [de la invasión] se ha derrumbado”, reconocía.

La Säpo, en cambio, se toma muy en serio la amenaza y se mantiene muy vigilante ante la propaganda rusa. Recuerda que Moscú ha llegado tan lejos como invadir otros países europeos para obligarles a cumplir su voluntad.

“La policía de seguridad ha intensificado su trabajo para reducir el margen de maniobra de las potencias extranjeras y para fortalecer el poder de resistencia de aquellas operaciones que vale la pena preservar”, explica von Essen. “Llevamos a cabo continuamente medidas para proteger a Suecia y cooperamos ampliamente con otros, incluso a nivel internacional”, concluye la jefa de los servicios de seguridad suecos.

En la vecina Finlandia, en pleno debate parlamentario sobre su política de seguridad y defensa, también se toman muy en serio los intentos de injerencia rusas. Para Jukka Savolainen, director de la unidad de Vulnerabilidades y Resiliencia en Hybrid CoE, “los parlamentarios que están en contacto cercano, por ejemplo, con Rusia y bajo su influencia pueden tratar de prolongar o complicar el proceso”. Savolainen recuerda a la televisión pública YLE que es un asunto de “conciencia de cada representante”.

Por su parte, la experta en seguridad cibernética Catharina Candolin, recuerda que Rusia ha intentado influir y confundir el debate sobre la membresía de la OTAN “durante años”. “Rusia ha estado tratando de confundir el debate de la OTAN durante años. La OTAN ha sido menospreciada, se dicen cosas sobre sus actividades y Finlandia está siendo amenazada de que, si Finlandia se une a la OTAN, Rusia podría reaccionar militarmente. Esto también es evidente ahora”. explica. Candolin cita, por ejemplo, el uso de imágenes engañosas que se difundieron recientemente en las redes sociales, que inferían que Rusia estaba acercando equipo militar a la extensa frontera con Finlandia. toma de decisiones.