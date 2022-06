Reino Unido trata de sobrevivir a la mayor huelga del transporte en 30 años

Estaciones de trenes en el Reino Unido y del metro de Londres permanecieron este martes cerrados o no operativos por la huelga que secundan los trabajadores del sector en demanda de mejoras salariales, lo que ha tenido un fuerte impacto en los usuarios y en la economía. Esta es la mayor huelga de trenes en el Reino Unido en más de 30 años, después de que el Sindicato nacional de trabajadores ferroviarios, marítimos y del transporte (RMT, en inglés) convocase paros hoy, el 23 y el 25 de junio para reclamar mejoras con la gestora pública de la infraestructura Network Rail y los operadores privados de las líneas.

Debido al cierre de las estaciones del metro se han formado largas colas en las paradas de los autobuses urbanos, mientras que ha sido importante la demanda de taxis y se ha recomendado a los usuarios evitar viajar en la medida de lo posible. En Londres hay un servicio muy limitado de trenes del metro, ya que la mayor parte de las líneas no operan este martes. La medida de fuerza coincide con unas pruebas importantes a las que se someten este mes a los alumnos de enseñanza secundaria en el país.

Viajeros llegan a la estación de Waterloo en Londres en el primer día de huelga FOTO: ANDY RAIN EFE

La huelga supondrá un elevado coste para la economía británica, sobre todo para el sector de la hostelería, que estima una pérdida de 580 millones de euros. La consejera delegada de UK Hospitality, Kate Nicholls, que agrupa al sector de la hostelería, dijo hoy a la BBC que restaurantes y bares sintieron “el impacto de la huelga de trenes, tanto para sus trabajadores que no pueden ir a trabajar, pero lo que es más importante para los clientes que no pueden viajar”. “Muchos cierran pronto o no abren durante los días de huelga, lo que significa que nuestros trabajadores no pueden trabajar”, agregó.

El ministro británico de Transporte, Grant Shapps, se negó este martes a reuniones con los sindicatos del sector ferroviario, como piden estos. “Normalmente no me reúno con ellos porque es una pista falsa. Si pensara que hay una probabilidad de una en un millón, haría una mínima diferencia, por supuesto, lo haría en un abrir y cerrar de ojos”, dijo el ministro a la BBC sobre la posibilidad de sumarse a las negociaciones sobre salarios y condiciones.

El Gobierno ha indicado que tiene intención de presentar pronto un proyecto de ley para obligar a los operadores a ofrecer servicios mínimos en las huelgas, lo que ahora no ocurre.

La reacción de Boris Johnson

El primer ministro británico, Boris Johnson, calificó de “innecesarios” los paros de trenes y del metro de Londres, al provocar “inconvenientes significativos en todo el país”. Las medidas de fuerza hacen “más difícil que la gente llegue al trabajo, arriesgando las citas de la gente, dificultando que los niños se presenten a los exámenes, todo tipo de agravantes necesarios”, añadió Johnson en unos comentarios televisados antes de iniciar la reunión del Gobierno de los martes.

Según Johnson, las huelgas son “malas e innecesarias” y argumentó que el sector recibió apoyo durante la pandemia y se hizo una inversión “colosal” en infraestructura ferroviaria. “Creemos en nuestros ferrocarriles -dijo-, creemos en nuestra infraestructura ferroviaria como una parte vital” para poner fin a las diferencias sociales y de ingresos en las distintas regiones del país.