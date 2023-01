Esta es la estrategia de Putin para “arruinar a la OTAN y a la UE” usando el conflicto de Karabaj

En 2015, después de que se congelara el conflicto en el Donbás (este de Ucrania) para desviar la atención de Occidente y restablecer las negociaciones y el diálogo con EEUU, Putin decidió entrar en el conflicto de Siria y salvar a Bachar al Asad de la derrota total en la guerra civil. En ese momento, Putin ayudó a restablecer los lazos económicos con la UE, construir dos gasoductos Nord-Stream hasta Alemania y evitar nuevas sanciones de Occidente. Y, lo que es más importante, le sirvió para prepararse para una invasión a gran escala de Ucrania.

Noticias relacionadas Estrategia. Estos son los territorios por los que Rusia iniciará una gran ofensiva en Ucrania

Entonces, ¿cuál es el conflicto iniciado con el apoyo de Rusia y congelado en este momento en el que están presentes los intereses de los centros geopolíticos clave, incluida Francia, después de que las sanciones de la UE sobre el gas y el petróleo rusos comenzaron a funcionar? La respuesta es obvia. Es el conflicto armenio-azerbaiyano en torno a Karabaj.

Rusia tiene dos objetivos principales para retomar el conflicto militar en Karabaj, que quedó congelado en 2020 bajo la mediación de Rusia y Turquía. Por un lado, intentar interrumpir el suministro de recursos energéticos de Azerbaiyán a Europa, ya que Azerbaiyán es uno de los principales países que sustituyen los recursos energéticos rusos en el mercado energético europeo. Bakú suministra petróleo y gas a España, Italia, Austria, Bulgaria, Alemania, Grecia, Irlanda, Portugal, Rumania, Croacia y la República Checa. Bakú aumentó su exportación de gas natural a la UE en 2022 en comparación con el año anterior en casi un 50%, de 8,1 a 12 millones de m3, lo que le permitió a los estados miembros rechazar el gas ruso muy rápidamente sin pérdidas graves para la economía. Azerbaiyán también firmó un acuerdo en 2022 con la Comisión Europea para duplicar las importaciones de gas natural para 2027.

Como podemos ver ahora, los precios del gas en el mercado de valores europeo cayeron más de 2,5 veces desde diciembre y ahora alcanzan los 640-650 dólares por 1.000 cm3 en comparación con los niveles más altos de 2.450 dólares por 1.000 m3 en agosto pasado, cuando la idea de rechazar el gas ruso era un escollo entre los estados miembros de la UE. Los precios del gas se dispararon en 2022 en 2,7 veces en comparación con 2021 y se convirtió en el mayor desafío para las economías de la UE.

Los ingresos de Rusia caen

Hace apenas medio año los pronósticos eran muy pesimistas teniendo en cuenta la dependencia de las principales economías europeas del gas ruso. Alemania, la mayor economía de la UE y compradora de gas ruso durante décadas, se negó por completo. La exportación de gas ruso de Gazprom cayó un 45% en 2022. Teniendo en cuenta que acaba de empezar 2023 y que los precios de los últimos meses han bajado 2,5 veces y ya ha pasado la mitad del invierno, cuando los precios son los más altos, las ganancias del monopolio ruso del gas este año caerán aún más teniendo en cuenta que era el mercado el principal y no puede ser sustituido rápidamente por China o India, como sucedió con el petróleo en 2022. Solo por la falta de infraestructura de oleoductos. Y Azerbaiyán juega un papel muy importante en la estabilización de los precios y el suministro de gas. En 2022, el suministro de gas de Azerbaiyán a la UE alcanzó los doce mil millones de metros cúbicos, y para 2027 Bakú planea duplicar las exportaciones de gas.

Localizador Azerbaiyán FOTO: Teresa Gallardo

La segunda razón para que Rusia reanude el conflicto armenio-azerbaiyano en torno a Karabaj es que así pretende distraer la atención de Occidente de la guerra en Ucrania, tal como ya lo hizo en 2015 con Siria. Si analizamos los últimos eventos y mensajes clave de la propaganda rusa y sus portavoces controlados por el Kremlin en Karabaj en 2022 y los comparamos con lo sucedido en Ucrania 2014 durante la operación para la anexión ilegal de Crimea, podemos encontrar muchos paralelismos. Voy a dar sólo algunos ejemplos.

Al comienzo de la agresión contra Ucrania, los separatistas armenios de Karabaj junto con los políticos de la vecina Armenia comenzaron a alzar la voz a favor del refuerzo de las fuerzas militares rusas, su presencia indefinida en la región y la celebración de una referéndum sobre la adhesión a la Federación Rusa. Ante eso, ni siquiera ocultaron que ven la anexión de Crimea como un patrón.

La propaganda rusa en el referéndum de Cataluña

El 18 de marzo de 2022, un ex jefe de la delegación de la Asamblea Nacional de Armenia ante la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, dijo: “Debería celebrarse en Artsaj un referéndum sobre uno de los temas de la agenda, relativo a la adhesión de Rusia, como se hizo en Crimea hace ocho años”. En este sentido también podemos recordar cómo la propaganda rusa apoyó el referéndum de independencia de Cataluña en 2017.

Uno de los objetivos clave del Kremlin desde hace muchos años no es solo ocupar Ucrania y devolverla a su esfera de influencia, sino arruinar tanto a la OTAN como a la UE. Es mucho más fácil para Rusia alcanzar sus objetivos geopolíticos y económicos en relaciones bilaterales con gobiernos de estados separados que con la entidad que une recursos e intereses de 27 estados europeos. Por lo tanto, Rusia siempre apoya y patrocina los movimientos separatistas y los movimientos radicales de extrema derecha o extrema izquierda en la UE, lo que puede conducir al colapso de la UE.

En noviembre, el Kremlin llevó al multimillonario ruso Ruben Vardanyan, designado como líder del enclave separatista en Azerbaiyán Karabaj, sin que nadie lo reconociera. Inmediatamente comenzó a instigar el conflicto entre la población armenia del enclave y las autoridades azerbaiyanas.

El oro azerbaiyano

Los enfrentamientos y la histeria comenzaron a aumentar cuando los activistas ambientales azerbaiyanos iniciaron una protesta pacífica el 12 de diciembre de 2022 cerca de la ciudad azerbaiyana de Shusha, por donde pasa la carretera a Armenia desde la ciudad de Khankendi, poblada por armenios de Karabaj. Los activistas medioambientales protestan contra la extracción de yacimientos de oro en territorio azerbaiyano controlado por las fuerzas militares rusas. Los activistas azerbaiyanos no pusieron barreras al paso de vehículos civiles ni de convoyes humanitarios. Sin embargo, el régimen separatista de Karabaj provocó artificialmente una escasez de alimentos para hacer que la situación parezca una “crisis humanitaria” y culpó a Azerbaiyán, afirmando que, como resultado de las protestas de los activistas ambientales azerbaiyanos, “las vidas de más de 120.000l” armenios de Karabaj fueron destruidas “al borde de una crisis humanitaria”.

Desde entonces, Vardanyan cita la cifra de 120.000 personas, “que se enfrentan a una crisis humanitaria”, en casi todos los discursos o declaraciones, cuando en realidad el número no supera las 40.000 personas. Según informó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 91.000 armenios de Karabaj se mudaron a Armenia como resultado de la guerra que terminó el 10 de noviembre de 2020. Si bien los datos del Vaticano recopilados en Karabaj en octubre de 2021 por la misión de la Fundación ACS muestran que solo unos 25.000 de los 91.000 regresaron después de la guerra. En 2022, no hubo informes de retornos masivos de armenios a Karabaj, ni siquiera de los líderes separatistas. Por lo tanto, el número real de la población del enclave armenio de Karabaj no supera los 40.000 (103.000 - 91.000 + 25.000). Por lo tanto, los separatistas y sus patrocinadores de Moscú triplican el número de armenios en el área controlada por las fuerzas militares rusas.

Las repeticiones de la figura por parte de la persona designada por el Kremlin y sus patrocinadores de Moscú están en línea con el patrón utilizado por Putin para justificar las anexiones de las regiones de Crimea, Donbás, Zaporiyia y Jersón de Ucrania. En todas sus declaraciones sobre el tema, el dictador del Kremlin expresó la misma “cifra” de “millones de rusos” viviendo en esos territorios: “No hay nada más fuerte que el compromiso de los millones de personas que se creen un parte de Rusia”.

Lo que va a ocurrir en los próximos meses

Así pues, teniendo en cuenta todos estos posibles escenarios podemos llegar a las siguientes conclusiones:

Ambos bandos se están preparando para las batallas decisivas de los próximos meses, cuyos resultados pueden obligar a ambos bandos a llegar a compromisos y a iniciar negociaciones sobre la incautación (el tratado de paz y el final de la guerra parecen ahora casi imposibles) admitiendo que, por el momento, ninguno de los lados está listo para iniciarlos, ya que las condiciones de cada bando se consideran absolutamente inaceptables para el opuesto.

Es muy probable que Rusia inicie operaciones ofensivas en febrero o marzo, no solo en Donbás, donde las posiciones ucranianas han sido muy bien fortificadas desde 2015, sino también en el sur en dirección a Zaporiyia, tratando de rodear al ejército ucraniano por dos lados y reducir la cadena de suministros. Y después de eso, hacer que el presidente Zelenski firme al menos la tregua, tal como lo hicieron con éxito en 2015 después de la batalla por Debaltsevo con el presidente Poroshenko. Putin necesita una pausa operativa para evitar pérdidas económicas por las sanciones occidentales, que traerán muchas más pérdidas este año que en 2022, después de que la UE y el G7 implementaran sanciones contra el sector energético ruso.

Los precios del petróleo y el gas rusos durante los últimos meses cayeron significativamente. En febrero se implementarán las sanciones de la UE contra los productos petrolíferos de Rusia, lo que también conducirá a graves pérdidas económicas para el presupuesto. Por lo tanto, habrá menos dinero para hacer la guerra en Ucrania y mantener la estabilidad económica. El factor de las elecciones presidenciales de 2024, así como la presión de China e India, que ayudaron a Putin a evitar el colapso financiero el año pasado tras la imposición de las sanciones occidentales, también le hacen forzar los acontecimientos.

Las opciones de Rusia

Putin se da cuenta claramente de que después de que Ucrania obtenga tanques pesados y más vehículos blindados para proteger los territorios ya ocupados, será casi imposible. Por lo tanto, es muy posible que comience una nueva ola de movilización en 2023 para tener ventaja en las próximas operaciones ofensivas. Al mismo tiempo, la fuerza armada rusa no tiene suficientes recursos en este momento para iniciar una segunda operación ofensiva en Kyiv desde el territorio de Bielorrusia o las regiones occidentales de Ucrania para cortar la cadena de suministros de asistencia militar occidental que proviene principalmente del territorio de Polonia.

Por lo tanto, continuarán los ataques masivos con misiles contra las infraestructuras de Ucrania, tratando de socavar el suministro de electricidad y provocar inestabilidad política en Ucrania. Por eso es muy importante que Ucrania reciba más sistemas de defensa aérea, que han demostrado su eficacia durante los últimos meses. De lo contrario, comenzará otra gran ola migratoria de refugiados de Ucrania a la UE. Putin usó con éxito esta tecnología en 2015 después de los bombardeos de Alepo sirio, desviando la atención de Occidente de Ucrania a Siria y obligando a los líderes occidentales a traerlo de vuelta a la mesa de negociaciones. El mismo escenario, pero esta vez con Azerbaiyán, Putin puede intentar repetir si no logra ganar la batalla del Donbás y preservar el corredor terrestre hacia Crimea, que puede vender como una victoria a sus votantes en las elecciones presidenciales de 2024.

Ucrania entiende claramente el «valor» de las treguas y los acuerdos de paz con Rusia y Putin tras el después de que entregar a Rusia el tercer arsenal nuclear más grande en 1994 por las «garantías de seguridad» dadas por Rusia, EEUU y Reino Unido en el Memorándum de Budapest, al que luego se sumaron China y Francia. Las mismas violaciones de sus obligaciones por parte de Rusia las vimos más tarde en 2015-2021, después de que se firmaran los «protocolos de Minsk» en 2014-2015 y el conflicto en el Donbás se congelara por un tiempo. Por lo tanto, Kyiv no puede considerar otra variante que la victoria y la desocupación de todos los territorios ucranianos al menos desde el 24 de febrero de 2022 y las garantías de seguridad de Occidente. Es la mínima condición posible para el inicio de una tregua en caso de que ninguna de las partes tenga recursos suficientes para continuar con operaciones ofensivas efectivas.

Pero para alcanzar este objetivo y frenar la posibilidad de una nueva guerra en el futuro en Europa necesitamos la ayuda y la unidad de nuestros aliados occidentales. Porque el verdadero objetivo de Putin no es la anexión de cuatro regiones ucranianas, sino la ruina de la OTAN, la UE y el orden mundial existente, basado en valores democráticos y humanos. Como dijo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la primavera de 2021 después de llegar al poder: “El próximo conflicto será autocracias vs democracias”. Eso es exactamente lo que está pasando. Y si Ucrania pierde esta guerra y no se detiene a Putin este año antes de que su ejército se restablezca después de varias pérdidas graves el otoño pasado, entonces no se detendrá. Y la guerra llegará a la UE no solo a través de la televisión y los periódicos, sino en la realidad mientras otras dictaduras y autocracias observan atentamente cómo terminará la agresión rusa contra Ucrania.

Espero que los líderes y pueblos de Occidente finalmente lo hayan entendido. El tiempo importa. Así que esperamos buenas noticias de nuestros aliados en cuanto a nuevos suministros de tanques y otras armas ofensivas y defensivas necesarias para Ucrania en los próximos días y semanas.

Makysm Yali es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Aviación de Kyiv