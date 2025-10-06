25 globos y 18.000 paquetes de cigarrillos: el país que está detrás del cierre del aeropuerto de Lituania

El caos se desató durante la noche del sábado en el aeropuerto internacional de Vilna, capital de Lituania, después de que se detectaran más de una veintena de globos de origen desconocido en sus inmediaciones. El hallazgo provocó la suspensión temporal de todas las operaciones, obligando a desviar vuelos hacia países vecinos como Letonia y Polonia.

Según informó el Centro Nacional de Gestión de Crisis de Lituania, el incidente afectó a unos 6.000 pasajeros y a un total de 30 vuelos, ya que el espacio aéreo permaneció cerrado como medida de precaución desde las 22:15 hasta las 04:30 de la madrugada del domingo.

Fue precisamente este organismo el que ofreció las primeras pistas sobre el posible origen de los objetos voladores, asegurando que se trataba de "globos de contrabando". Sin embargo, el temor a posibles injerencias rusas sigue muy presente en el continente europeo tras los incidentes registrados con drones y aviones de combate en las últimas semanas, uno de ellos también en Vilna.

Según recoge la CNN, en total fueron 25 los globos que habrían penetrado en el espacio aéreo lituano. Dos llegaron a entrar en el aeropuerto, mientras que el resto fueron detectados en distintas zonas del condado de Vilna. El portavoz del Gobierno, Darius Buta, confirmó a The Associated Press que la policía recuperó once de los globos, los cuales transportaban unos 18.000 paquetes de cigarrillos.

¿Quién está detrás del contrabando?

De acuerdo con Buta, detrás del uso de globos aerostáticos estarían contrabandistas bielorrusos, y no sería la primera vez que recurren a este método, mucho más económico que el empleo de drones. La capital lituana se encuentra a apenas 40 kilómetros de la frontera con Bielorrusia, principal aliado de Rusia en Europa, lo que convierte esta práctica en una vía efectiva para introducir mercancías ilícitas en la Unión Europea si no son detectadas.

"Tanto el contrabando con globos como con drones son actividades delictivas, pero no deben interpretarse como provocaciones o actos de sabotaje", precisó Buta. No es la primera ocasión en la que se descubren este tipo de incursiones. Según la CNN, en 2024 las autoridades lituanas interceptaron un total de 966 globos procedentes de Bielorrusia, y en lo que va de año ya se tiene constancia de otras 544 unidades intervenidas.

El Servicio de Guardia de Fronteras (VSAT) ya advirtió de un aumento del uso de globos meteorológicos para el contrabando, a raíz de que Vilna decidiese cerrar varios pasos fronterizos, incrementara las inspecciones en aquellos que permanecían abiertas, y desviara trenes para analizar la carga.