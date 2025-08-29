Una mujer de Los Ángeles pierde los ahorros de toda su vida después de que usaran la IA para hacerse pasar por una estrella de la TV norteamericana

Abigail Ruvalcaba, vecina de Los Ángeles, perdió todos sus ahorros después de ser víctima de una estafa en la que delincuentes utilizaron inteligencia artificial para hacerse pasar por el actor Steve Burton, conocido por su papel en la serie General Hospital. La mujer, que llegó a recibir mensajes y vídeos ‘fake’ en los que el supuesto intérprete le declaraba amor, llegó a creer que mantenía una relación sentimental con él.

Según relató al medio norteamericano KTLA, los estafadores iniciaron el contacto a través de Facebook Messenger antes de trasladar la conversación a WhatsApp. Poco a poco fueron ganándose su confianza hasta convencerla de que necesitaban dinero. Primero transfirió 81.000 dólares y, posteriormente, vendió el condominio familiar para entregar otros 350.000 dólares de ganancias, creyendo que ayudaba a Burton tras haber perdido su casa en un incendio.

La familia de Ruvalcaba asegura que la mujer, diagnosticada con trastorno bipolar, estaba convencida de que vivía una historia de amor real. “Pensé que estaba enamorado, pensé que íbamos a tener una buena vida juntos”, confesó entre lágrimas. Ahora, el engaño la ha dejado completamente endeudada y al borde de la bancarrota, hasta el punto de que podría perder la vivienda donde reside actualmente.

Vivian, hija de la víctima, declaró que han emprendido acciones legales para intentar revertir la venta del condominio, aunque reconoció que el inmueble ya pasó a manos de otro propietario. “Ahora está completamente endeudada y tendrá que declararse en quiebra”, lamentó.

El propio Steve Burton mostró su indignación al conocer el caso y confirmó a los medios que los vídeos que le enseñaron a Ruvalcaba reproducían con gran fidelidad su voz y aspecto. El actor recordó que ya había advertido en redes sociales a sus seguidores sobre estafas similares y pidió extremar precauciones ante contactos sospechosos que utilicen su nombre o imagen.