Italia concede una pensión vitalicia a la última maestra artesana del bisso, una fibra elaborada con filamentos de moluscos

El Consejo de Ministros italiano, liderado por la presidenta Giorgia Meloni, ha aprobado la concesión de una pensión vitalicia del gobierno a Chiara Vigo, reconocida como la última maestra en la elaboración del biso, un tejido extraordinario creado a partir de una fibra especial extraída del molusco Pinna Nobilis. Esta decisión se enmarca en la ley Bacchelli, la cual está destinada a respaldar a ciudadanos destacados que enfrentan dificultades económicas.

El biso, popularmente conocido como la seda del mar, es producido por el Pinna Nobilis, un molusco de hasta metro y medio de longitud que se encuentra en peligro de extinción. Esta especie, emparentada con ostras y mejillones, habita principalmente en la laguna de Sant'Antioco, en la provincia de Cerdeña.

La preservación de un arte milenario

La maestra Chiara Vigo ha dedicado su vida a preservar y difundir la técnica ancestral del bisso, un arte transmitido de generación en generación y que a día de hoy está al borde de la desaparición. Con esa misión, abrió el Museo del Biso en Sant’Antioco, que recibe visitantes de todo el mundo interesados en descubrir este singular tejido y su rica historia.

La sostenibilidad del biso representa una preocupación constante. Desde 1992, el Pinna Nobilis fue declarado en estado de extinción, regulándose su captura mediante estrictas normativas nacionales y europeas. Cualquier acción relacionada con la captura, posesión o comercio de este organismo puede resultar en severas sanciones.

La concesión de esta ayuda económica permitirá a Chiara Vigo continuar su misión de asegurar que el arte de la elaboración del biso y la conservación del Pinna Nobilis permanezcan vivos. Su legado constituye un testimonio viviente de la riqueza del patrimonio cultural italiano, un legado que merece ser valorado, respetado y preservado con la máxima dedicación.