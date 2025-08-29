El Gobierno de Trump aprueba la venta de 3.350 misiles a Ucrania

El Gobierno estadounidense ha aprobado la venta de 3.350 misiles de munición de ataque de alcance extendido (ERAM) a Ucrania, proporcionando una herramienta potencialmente poderosa a Kiev mientras sigue enfrentando la ofensiva de Rusia.

El anuncio de la venta, propuesta por 825 millones de dólares (707 millones de euros) se produjo el jueves, mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra. Por el momento, no parece que este vaya a llegar, después de una noche mortal de ataques rusos contra la capital ucraniana.

“Ucrania utilizará fondos de Dinamarca, Países Bajos y Noruega, así como Financiamiento Militar Extranjero de Estados Unidos para esta compra”, dijo el aviso del Departamento de Estado. “El ERAM es un ejemplo de trabajo conjunto con nuestros aliados de la OTAN para desarrollar un sistema capaz y escalable que pueda entregarse rápidamente”. “Esta venta propuesta apoyará los objetivos de política exterior y seguridad nacional de los Estados Unidos al mejorar la seguridad de un país socio que es una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en Europa”, añadió.

Una fuente consultada por CNN dijo que si la venta se concreta como se espera, los misiles podrían ser entregados a finales de este año.

El anuncio se ha producido después de que Donald Trump se reuniera este mes con el presidente de Rusia, Vladimir Putin y, por separado, con el presidente de Ucrannia, Volodymyr Zelensky. El presidente estadounidense buscaba con estos encuentros un alto el fuego por parte de Rusia y el fin de la guerra. Con este nuevo movimiento a favor de Ucrania, cualquier posible avance en las negociaciones con Putin podría romperse.