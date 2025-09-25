Un adolescente japonés intenta matar a su tío echándole veneno en la sopa: "No soportaba sus ronquidos"

La policía japonesa ha arrestado a un estudiante de secundaria de 18 años acusado de intentar asesinar a su tío tras mezclar en su sopa de miso extractos de adelfa, una planta extremadamente venenosa. El joven, que habría confesado durante el interrogatorio, aseguró que actuó porque “no soportaba más sus ronquidos”.

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de julio en la ciudad de Ichihara, en la prefectura de Chiba, Japón. El acusado preparó la comida de su tío añadiendo hojas trituradas de adelfa, un arbusto tóxico cuyas flores y raíces también contienen potentes compuestos venenosos. El familiar, al notar un sabor extraño, escupió la sopa de inmediato y acudió al hospital, donde fue atendido por síntomas leves. Según medios locales, su vida nunca corrió peligro.

Pese a la gravedad del intento de envenenamiento, el episodio no quedó ahí. Horas más tarde, el mismo adolescente fue arrestado en la estación JR de Chiba tras atacar con un martillo a dos mujeres en el baño del recinto. El sospechoso utilizó una herramienta de 24 centímetros para golpearlas en los hombros, aunque las víctimas, de unos 40 y 50 años, no sufrieron heridas de consideración.

Antecedentes y situación judicial

Durante los interrogatorios, el detenido reconoció ambos hechos. En el caso de la agresión con martillo declaró haber actuado porque “quería atacar a una mujer más débil, cualquiera servía”. La policía investiga la relación entre los dos incidentes ocurridos el mismo día, mientras que la Fiscalía estudia presentar cargos formales por intento de homicidio y agresión agravada.

El caso ha despertado gran atención en la opinión pública nipona debido a la violencia de los actos y a la frialdad con la que el joven describió sus motivaciones. De momento, permanece en custodia policial mientras se concluyen las investigaciones que determinarán su futuro judicial.