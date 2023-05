Un adolescente mata a ocho alumnos y un adulto en un colegio en Serbia: "Primero disparó al profesor y luego al azar"

Ocho niños y un adulto han muerto y varios estudiantes resultaron heridos en una escuela de Belgrado, en Serbia, cuando un joven de 14 años, alumno de esa institución, disparó esta mañana con una pistola contra sus compañeros y contra el personal docente y de seguridad.

La agencia de noticias Tanjug informa que al menos uno de los seis alumnos heridos se encuentra muy grave en el hospital. Un profesor que impartía clase de historia también resultó herido de gravedad. Los medios locales afirman que muchos alumnos lograron escapar por las ventanas ya que la clase estaba en la planta baja del centro educativo.

Según un comunicado del Ministerio del Interior serbio, entre los muertos hay ocho menores y un guarda de seguridad que perdió la vida cuando intentaba proteger a los menores de la escuela primaria "Vladislav Ribnikar". Según informa la prensa local, el supuesto autor de la matanza era un alumno modélico que nunca sacaba malas notas.

Serbia School Shooting ASSOCIATED PRESS AP

El sospechoso fue arrestado, dijo la policía, que reveló que el autor de los hechos disparó varios tiros con el arma de su padre. Milan Milosevic, el padre de una de las estudiantes de la escuela, señaló a la emisora N1 que su hija estaba en la clase y que logró escapar. “Primero disparó al profesor y luego empezó a disparar al azar”, dijo.

Las imágenes de la escena difundidas por medios locales muestran a la policía sacando al sospechoso de las instalaciones con la cabeza cubierta mientras es conducido a un coche patrulla en la calle.

El periódico local "Kurir" asegura que el chico entró a la escuela con una mochila con municiones, un cóctel Molotov y una pistola.

Uno de los alumnos del centro habló conmocionado sobre la masacre: “Escuché 20 disparos desde la entrada principal de la escuela y no me quedó nada claro. La profesora nos dijo que nos quedáramos todos allí, y luego vino la profesora de historia y dijo que había un tiroteo en la escuela. Salimos volando de la aulas, había un pánico generalizado. No sabíamos lo que estaba pasando. La policía vino rápido, creo que fueron 10 o 15 patrullas”.