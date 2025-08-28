Afganistán convoca al embajador pakistaní tras ataques aéreos que dejan civiles muertos en la frontera

El gobierno de Afganistán ha convocado al embajador pakistaní en Kabul tras los recientes ataques aéreos perpetrados por Pakistán en las provincias de Nangarhar y Khost, en el este y sureste del país, respectivamente. Estos ataques, realizados la noche del miércoles, resultaron en la muerte de tres niños y heridas a otras siete personas. El Ministerio de Asuntos Exteriores afgano calificó estos actos como una clara violación de la soberanía nacional y advirtió que tales acciones tendrán consecuencias inevitables.

Según el comunicado oficial, los ataques aéreos se dirigieron contra áreas residenciales cercanas a la línea Durand, una zona fronteriza disputada entre ambos países. Las autoridades afganas expresaron su preocupación por la creciente desconfianza generada por estas acciones, especialmente en un momento en que los funcionarios civiles de ambos países estaban comprometidos en conversaciones diplomáticas. El gobierno afgano enfatizó que la protección de su espacio aéreo es una "línea roja" y que no tolerará violaciones de su integridad territorial.

Este incidente se produce en un contexto de tensiones crecientes entre Afganistán y Pakistán. En diciembre de 2024, ataques aéreos pakistaníes en la provincia de Paktika, en el este de Afganistán, resultaron en la muerte de al menos 46 personas, en su mayoría mujeres y niños. Pakistán justificó esos ataques como operaciones contra campamentos del grupo militante Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), que según Islamabad operan desde territorio afgano. Sin embargo, las autoridades afganas denunciaron que las víctimas eran refugiados desarmados y acusaron a Pakistán de violar la soberanía afgana.

Ataque contra Afganistán A. Cruz La Razón

Las relaciones entre ambos países han estado marcadas por disputas fronterizas y acusaciones mutuas de albergar a grupos militantes. Afganistán ha negado las acusaciones de Pakistán sobre la presencia de miembros del TTP en su territorio y ha instado a Islamabad a respetar su soberanía. Por su parte, Pakistán ha expresado su preocupación por la falta de acción del gobierno talibán contra los grupos militantes que operan en la frontera.

Este nuevo episodio de violencia y las tensiones diplomáticas resultantes subrayan la fragilidad de las relaciones entre Afganistán y Pakistán.