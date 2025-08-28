Los hombres que daban palizas al streamer que murió en directo en Francia se presentan en su funeral: "Cuidaron muy bien de mi hijo"

El mundo del streaming quedó impactado el pasado por el fallecimiento de Raphael Graven, conocido como Jean Pormanove o JP, tras sufrir una brutal serie de torturas durante una transmisión en vivo en su hogar en Contes, al norte de Niza. Con 46 años, Graven se convirtió en la víctima de un espectáculo nunca antes visto en el mundo de los directos.

La investigación reveló detalles sobre su última retransmisión, donde fue sometido a diez días consecutivos de violencia física extrema y privación sistemática de sueño. Los testimonios y videos difundidos mostraron un escenario dantesco de agresión y humillación, donde otros streamers participaban activamente en su sufrimiento.

Un funeral polémico

El funeral de Graven se convirtió en un punto de inflexión cuando los principales sospechosos, Owen Cenazendotti (26 años) y Safine Hamadi (23), aparecieron entre los treinta asistentes, generando una fuerte controversia.

Lo más impactante fue la postura de Joelle, la madre de Graven, quien sorprendentemente defendió a los acusados. En unas palabras al Daily Mail señaló: "Son personas realmente maravillosas porque Jean pudo hacer muchas cosas con ellos. Tienen valores. JP pudo hacer con ellos cosas que no podía hacer en casa".

"Él tenía una vida, tenía una buena vida, le dieron una buena vida, era soltero pero disfrutaba su vida. Estoy orgulloso de ellos y quiero agradecerles por ello. No tengo miedo de decirlo", continuó comentando la madre del fallecido.

La fiscalía ha iniciado una investigación judicial, con la ministra Clara Chappaz calificando los hechos como un "horror absoluto". Los forenses, sin embargo, determinaron que su muerte no fue directamente causada por intervención externa, añadiendo un elemento de misterio al caso.