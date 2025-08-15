Berlín destina 5,8 millones de euros a ayuda humanitaria para Afganistán

Alemania ha informado este viernes de que ampliará la ayuda humanitaria para Afganistán en 5,8 millones de euros a través del Programa Mundial de Alimentos, otras organizaciones de la ONU y oenegés, cuando se cumplen cuatro años de la última toma del poder de los talibanes.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores dio cuenta de esta ayuda suplementaria, que se implementará al margen "del régimen de facto Gobierno de los talibanes" y servirá para la adquisición de alimentos y bienes para satisfacer necesidades básicas, especialmente de población en regiones fronterizas.

"En Afganistán necesita ayuda urgente más de la mitad de la población, unos 23 millones de personas. Más de 3,5 millones de niños menores de cinco años y más de un millón de mujeres embarazadas sufren de una aguda falta de alimentación", destacó el comunicado gubernamental.

Berlín anunció este apoyo al país en el que gobiernan los talibanes cuando se cumplen cuatro años del día en que recuperaron el poder, algo que recordó en un comunicado el ministro de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, en una declaración en la que habló que el regreso del grupo radical islamista supuso una ruptura.

"El 15 de agosto de 2021 supuso un duro golpe, especialmente para las mujeres y las niñas, ya que marcó el comienzo de una vida sin libertad, sin perspectivas de educación ni trabajo. Desde entonces, los talibanes han seguido recortando los derechos de las mujeres y de las minorías", señaló Wadephul en otro comunicado.

Wadephul recordó que Afganistán sólo podrá volver a formar parte de la comunidad internacional cuando "los talibanes respeten finalmente los acuerdos internacionales, especialmente en lo que respecta a los derechos humanos de los afganos"