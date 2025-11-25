Afgano del Estado Islámico condenado a 15 años de cárcel por untento de atentado el día de las las elecciones de EE.UU.

Abdullah Haji Zada, de 19 años, nativo y ciudadano de Afganistán y residente permanente legal de los Estados Unidos, ha sido condenado a 15 años en una prisión federal por intentar cometer, en nombre del Estado Islámico (Daesh, Isis) un atentado con arma de fuego el díade las elecciones norteamericanas.

Según documentos judiciales, Zada ​​y un cómplice recibieron dos fusiles tipo AK-47 y 500 cartuchos de munición, a sabiendas de que las armas de fuego y la munición se utilizarían en relación con un atentado terrorista el día de las elecciones de noviembre de 2024, en nombre del Estado Islámico.

Zada, quien tenía 17 años al momento de su arresto, se declaró culpable como adulto el 17 de abril de 2025. Como parte del acuerdo de culpabilidad, ​​se comprometió a que se dictara una orden judicial de deportación de Estados Unidos a Afganistán tras su condena. Reconoció que la orden de deportación pondría fin a su residencia permanente legal y renunció a su derecho a apelar la condena.

El cómplice de Zada, Tawhedi, se declaró culpable el 13 de junio de 2025 de dos delitos relacionados con el terrorismo: conspiración e intento de proporcionar apoyo material y recursos a ISIS. Se enfrenta una pena máxima de hasta 20 años de prisión por el cargo de apoyo material y hasta 15 años de prisión por el cargo de armas de fuego.