El FBI planea interrogar a los seis congresistas que animaron a los militares de EE UU a desobedecer órdenes “ilegales”

El FBI planea interrogar al senador Mark Kelly de Arizona y a otros cinco demócratas del Congreso en relación con su aparición en un vídeo que alentaba a los miembros del ejército estadounidense a negarse a seguir órdenes que consideraran ilegales, según informes de NBC News que han visto la luz este martes y que indican que el FBI contactó con la Policía del Capitolio para programar los interrogatorios.

La semana pasada, el presidente Donald Trump criticó el video, acusando a Kelly y a los demás legisladores de “comportamiento sedicioso”, llamándolos “traidores” y diciendo que “en los viejos tiempos, si decías algo así, se castigaba con la muerte”.

Los otros legisladores en el video fueron la senadora de Michigan, Elissa Slotkin, así como los representantes de la Cámara de Representantes, Jason Crow, de Colorado, Maggie Goodlander, de New Hampshire, y Chris Deluzio y Chrissy Houlahan, ambos de Pensilvania.

Este mismo martes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ya criticó la exhibición que hizo Kelly de sus medallas de la Marina de los EE UU después de que el Pentágono comenzó a investigarlo por alentar a los miembros del servicio a negarse a obedecer órdenes ilegales. “Entonces, ‘Capitán’ Kelly, su video de sedición no solo socavó intencionalmente el buen orden y la disciplina... sino que ni siquiera le permite exhibir su uniforme correctamente”, espetó Hegseth en una publicación en X , que respondió a un tuit de Kelly mostrando sus medallas. “Sus medallas están desordenadas y las filas invertidas. Cuando los llamen de nuevo al servicio activo, empezará con una inspección de uniforme”, dijo Hegseth, expresentador de Fox News y exmayor de la Guardia Nacional del Ejército.

El Pentágono dijo el lunes que estaba investigando “serias acusaciones de mala conducta” contra Kelly, quien es un capitán retirado de la Marina, por su papel en el video, así como que Kelly podría ser llamado nuevamente al servicio militar activo y enfrentar un posible juicio militar por posibles violaciones al Código Uniforme de Justicia Militar.

En respuesta, el lunes, Kelly publicó en X una declaración diciendo que la investigación del Pentágono “no funcionará” si “esto tiene como objetivo intimidarme a mí y a otros miembros del Congreso para que no hagamos nuestro trabajo y exijamos responsabilidades a esta administración”. Su publicación también incluyó una foto de cerca de Kelly con su uniforme naval, mostrando las medallas en el bolsillo del pecho de su camisa. “Nuestras leyes son claras: puedes rechazar órdenes ilegales”, dijo Kelly en el video, que fue tuiteado el 18 de noviembre por Slotkin, de Michigan, un exanalista de la CIA. Slotkin escribió en su tuit: «Queremos hablar directamente con los miembros de las Fuerzas Armadas y la Comunidad de Inteligencia. El pueblo estadounidense necesita que defiendan nuestras leyes y nuestra Constitución. No abandonen el barco».