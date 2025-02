Alemania arremete contra EEUU y tilda de "lamentables" las "concesiones" de Trump a Rusia

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, calificó este jueves de "lamentable" que la administración Trump haya hecho "concesiones" a Rusia antes incluso de que se entablen negociaciones formales de paz. "En mi opinión, habría sido mejor hablar en la mesa de negociación de una posible membresía para Ucrania o de posibles pérdidas de territorio", dijo Pistorius antes de una reunión de la OTAN en Bruselas.

El miércoles, el presidente estadounidense Donald Trump anunció haber acordado con Vladimir Putin entablar negociaciones "inmediatas" para poner fin a casi tres años de guerra en Ucrania, y reunirse en persona con su homólogo ruso, probablemente en Arabia Saudita.

Trump dijo que el ingreso de Ucrania en la OTAN, rechazado por Moscú, no sería "funcional". Horas antes, su secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo también que no le parece realista que Ucrania entre en la OTAN ni que recupere todo el territorio ocupado, en particular la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

Bélgica: una victoria para Putin

Por su parte, el ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francken, dijo este jueves que el marco para un plan de paz en Ucrania esbozado por Estados Unidos es "toda una victoria" para el presidente ruso, Vladimir Putin, y "malas noticias para Occidente". En declaraciones a la radio pública flamenca VRT, Francken consideró que lo que se conoce del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ayer habló con el mandatario ruso y después con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, es "toda una victoria para Putin".

"Siempre ha dicho que no quiere que Ucrania se convierta en miembro de la OTAN y que no debería tener que renunciar a ningún terreno que haya ganado", recordó el ministro belga a VRT, en declaraciones recogidas por la agencia Belga. El ministro belga de Defensa no descartó la posibilidad de que las tropas belgas formen parte de una eventual fuerza de mantenimiento de la paz en Ucrania. "Tendremos que discutir eso en ese momento. La línea de Bélgica es clara: apoyamos a Ucrania y apoyamos la soberanía del país". "Ucrania es un país soberano con integridad territorial, que siempre debe ser defendida bajo el derecho internacional", recalcó.

Francken advirtió de que existe la posibilidad de que Putin continúe desarrollando sus capacidades y contemple actuar en Moldavia, Georgia y los países bálticos de Lituania, Letonia y Estonia, estos últimos miembros de la OTAN y de la Unión Europea. "Si esto no es una llamada de atención, entonces nunca lo será" para invertir más en defensa, dijo. Para el ministro belga, los miembros de la OTAN deben aprovechar el tiempo que Putin necesita para recuperarse del desgaste que le ha supuesto tres años de guerra en Ucrania para fortalecerse. "Ese es el mayor desafío para Occidente en los próximos 20 años, o tal vez incluso en los próximos cinco o seis años", aseguró.

Francia, más moderada

Por su parte, el ministro francés de Asuntos Europeos, Benjamin Haddad, insistió en que cualquier acuerdo para acabar con la guerra en Ucrania deberá hacerse con los ucranianos y con los europeos, y advirtió de que no vale cualquier compromiso, sino uno que garantice una paz estable y duradera. "La cuestión no es firmar un trozo de papel" sino "cómo garantizar de forma estable y duradera la paz", subrayó Haddad en una entrevista a la emisora de radio France Info cuando se le preguntó sobre el riesgo de que un acuerdo ahora en realidad no sea más que la preparación de una futura guerra.

En cuanto a la posibilidad de que Francia y otros países europeos enviaran tropas a Ucrania como garantía para un acuerdo de paz, dijo que "no hay que adelantarse" y que en primer lugar hay que buscar "las condiciones para una negociación equitativa". No obstante, después añadió que más tarde se planteará la cuestión de dar garantías y aumentar los medios de defensa de los europeos, que ya se está empezando a hacer. Haddad, que tampoco quiso ponerse a especular sobre concesiones ucranianas sobre tierras raras a Estados Unidos para mantener las ayudas de Washington, afirmó que "el interés no sólo de los europeos, sino también de los estadounidenses es no dar una victoria fácil a Vladímir Putin".

China, contenta

El Gobierno de China se ha mostrado "contento" por el "refuerzo de las comunicaciones" entre Estados Unidos y Rusia. "China está contenta por ver que Rusia y Estados Unidos refuerzan sus comunicaciones y su diálogo sobre varios asuntos internacionales"; ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, quien ha agregado que ambos países son "influyentes", según ha informado el diario 'Global Times'.

Asimismo, ha reiterado que "China siempre ha pensado que el diálogo y la negociación son la única forma viable para salir de la crisis -en referencia a la guerra en Ucrania- y siempre ha insistido en promover la paz y el diálogo". Guo ha hecho hincapié en que el presidente chino, Xi Jinping, "propuso al segundo día de la guerra la búsqueda de una solución política a la disputa" y ha agregado que Pekín "apoya todos los esfuerzos que puedan llevar a una resolución pacífica de la crisis".