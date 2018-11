May anuncia que el acuerdo de salida de la UE está «completamente acordado»

Londres, 19 nov (EFECOM).- La primera ministra británica, Theresa May, dijo hoy que el acuerdo para la salida de la Unión Europea (UE) está "completamente acordado", lo que dificultaría la posibilidad de que se hagan cambios, tal como piden muchos conservadores y la oposición política en Reino Unido.

Por su parte, el secretario de Estado para Europa en el Ministerio de Exteriores alemán, Michael Roth, dijo hoy que no habrá más negociaciones para un "brexit", porque el principio de acuerdo alcanzado por Bruselas y Londres no es mejorable.

"No habrá más negociaciones" para un acuerdo, afirmó Roth en declaraciones a la radiotelevisión regional alemana SWR, al tiempo que subrayó el interés en que la primera ministra británica, Theresa May, pueda cerrar exitosamente este asunto. Asimismo, advirtió a todos los detractores de May que con un nuevo primer ministro el contexto para negociar no mejorará.

Agregó que la parte británica sabía desde un principio que hay unas directrices establecidas que son de cumplimiento por parte de los 27, que, recordó, deben velar por los intereses de sus ciudadanos, de la economía, de Irlanda, y que por eso el margen de maniobra de la UE es "limitado".

Otro asunto, precisó, son las futuras relaciones entre la UE y Reino Unido, sobre las que habrá que discutir en detalle al existir, por el momento, sólo un acuerdo sobre líneas generales. En este sentido sí que se mostró convencido de que existe un cierto margen de maniobra en las negociaciones que tendrán lugar el año que viene.

Señaló que lo que hay ahora sobre la mesa es "un acuerdo razonable" que "exige no poco a ambas partes, a la UE de los 27 y al Reino Unido" y que ahora hay que analizar. "Pero al final debe imponerse la razón, porque algo mejor que lo que hay ahora encima de la mesa no se va a poder lograr", afirmó.

El peor "brexit" sería uno sin acuerdo, dijo, al tiempo que subrayó la importancia de una salida ordenada, tanto para Reino Unido como para la UE. "Lo que hay ahora tiene que ser incluso para el más convencido de los que apoyan un 'brexit' mucho mejor que simplemente una salida sin ningún tipo de reglas", dijo. Señaló que "al final un diputado tiene que saber lo que hace", tanto si es europeo como británico.

Efe