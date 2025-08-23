Un coche arrolla a dos influencers mientras grababan en un restaurante de Houston

Lo que debía ser una jornada habitual de creación de contenido terminó en un episodio de alto riesgo. Los influencers estadounidenses Nina Santiago, conocida como NinaUnrated, y Patrick Blackwood fueron hospitalizados tras ser embestidos por un vehículo todoterreno que se estrelló contra el restaurante Cuvee Culinary Creations, en Houston, Texas, mientras grababan una reseña gastronómica.

El incidente ocurrió el pasado viernes, cuando un SUV atravesó una pared de vidrio del establecimiento e impactó directamente contra la mesa donde se encontraban los creadores de contenido. La escena, captada en vídeo, muestra el momento exacto en que el vehículo irrumpe en el local, provocando la caída de ambos entre fragmentos de cristal y mobiliario destruido.

Las imágenes del accidente se difundieron rápidamente en redes sociales, generando una oleada de reacciones. Santiago compartió fotografías de sus heridas en Instagram, acompañadas de un mensaje de gratitud: “Estoy agradecida de estar viva después de que un SUV atravesara la pared de vidrio”. Blackwood, por su parte, publicó una reflexión sobre la fragilidad de la vida: “Agradecido de ver un nuevo día, dejando atrás lo pequeño con un gran propósito”.

Ambos sufrieron lesiones leves, aunque el impacto emocional fue considerable. Según medios locales, el accidente se produjo cuando la conductora del vehículo, que acudía al restaurante para un evento privado, cometió un error al estacionar, lo que provocó que el coche se deslizara hacia el interior del local.

Las autoridades de Houston han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. El propietario del restaurante expresó su preocupación y anunció que se reforzarán las medidas de seguridad en el establecimiento.