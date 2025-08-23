Las autoridades portuguesas detienen a dos jóvenes como sospechosos de causar el incendio forestal de Lousã

La Policía Judicial portuguesa (PJ) detuvo este sábado a dos jóvenes como presuntos responsables de provocar un incendio forestal en la región de Lousã el pasado lunes 18 de agosto. Según las investigaciones, los sospechosos utilizaron un mechero para prender fuego directamente a la vegetación en un terreno rural cercano a zonas habitadas y al área forestal de la sierra, en un momento de riesgo máximo de incendio debido a temperaturas muy elevadas y humedad muy baja.

Colaboración interinstitucional y prevención de mayores daños

La investigación contó con la colaboración del Grupo de Trabajo para la Reducción de Incendios en Espacio Rural del Centro Litoral, que integra elementos de la PJ, la Guardia Nacional Republicana (GNR) y el Instituto de Conservación de la Naturaleza y Bosques (ICNF). La rápida intervención de los Bomberos Municipales de Lousã evitó que las llamas se propagaran a una área más extensa de la sierra, previniendo así un incendio de mayores dimensiones.

Los detenidos serán presentados ante el Tribunal Judicial de Coimbra para su primer interrogatorio y la aplicación de las medidas correspondientes. La vegetación afectada consistía principalmente en herbáceas y zarzales en una zona de densidad media, donde el fuego habría sido iniciado deliberadamente mediante llama directa, según las pruebas recopiladas por las autoridades.