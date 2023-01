Elvis Francois, el náufrago que sobrevivió 24 días en alta mar con un bote de kétchup, ajo en polvo y pastillas de caldo

La Armada de Colombia ha rescatado a un náufrago que afirma que ha sobrevivido 24 días en su bote a la deriva alimentándose únicamente con ketchup, ajo en polvo y pastillas de caldo Maggi.

Según el comunicado difundido por la fuerza naval colombiana, la historia de superación de Elvis Francois, de 47 años, comenzó el 25 de diciembre en la isla de Saint Martin, en las Antillas Holandesas, donde reside. Francois realizaba reparaciones en el motor de su pequeño velero cuando las corrientes y la mar de fondo arrastraron el bote mar adentro.

Cuando fue consciente de que había perdido el control del barco y que no tenía posibilidad de regresar a tierra, el navegante intentó utilizar sin éxito la radio. “Llamé a mis amigos, trataron de contactarme, pero perdí la señal. No había nada más que hacer que sentarse y esperar”.

Desde el aire se estableció la ubicación del velero en emergencia que tenía la palabra “HELP” (Ayuda) grabada sobre su casco.



Se dio aviso a las unidades en tierra y mar, donde el buque mercante CMA CGM VOLTARIO se unió a la labor de rescate.#ProtegemosLaVida ⚓ pic.twitter.com/DSGZU6fdeK — Armada de Colombia (@ArmadaColombia) January 18, 2023

Y eso hizo: se sentó y espero. Un día tras otro. La imprevista travesía lo sorprendió con la despensa vacía. Sólo encontró a bordo un bote de ketchup, un resto de ajo en polvo y unos cubitos de caldo de carne. No tenía agua, así que tuvo que hidratarse con lo poco que pudo recoger de la condensación que se formaba en la vela de barco y en un saco, según ha narrado el comandante Carlos Urbano Montes.

Lo que sí encontró fue un modo de escribir sobre la vela las letras ‘help’ (ayuda). La existencia de ese mensaje llegó a la estación de Santa Marta, en Colombia, que emitió un aviso a los buques que estuvieran en la zona para acudir al rescate. Fue un barco mercante el que halló el maltrecho velero a 120 millas náuticas de la península La Guajira. Una vez a salvo, Francois fue trasladado al puerto de Cartagena (Colombia).

“Llegó un momento en el que perdí la esperanza”, ha contado Francois, que encontraba fuerzas en el recuerdo de su familia para no desfallecer. “Agradezco a la guardia costera. Si no fuera por ella, no estaría contando esta historia”, ha explicado.

Los funcionarios colombianos que le recibieron en tierra confirman que su estado de salud era bueno, pero que los 24 días en alta mar habían hecho mella en su peso. Ahora, Elvis Francois está de regreso a casa, una vez sometido a un examen médico y tras resolverse los trámites migratorios.

Ahora Elvis tendrá que esperar un tiempo antes de hacerse a la mar, pues su velero quedó abandonado en el lugar donde el náufrago fue rescatado.