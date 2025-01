Así es la ciudad del "fin del mundo", el último lugar de la Tierra

La mayor parte del planeta es agua, pero en la superficie terrestre, existen lugares de los más impresionantes. De Norte a Sur, y de Este a Oeste, hay puntos únicos en el mundo por diversos motivos, más allá de los paisajes de muestran, la historia que tienen detrás o la cultura que transmite. Pero aunque la Tierra es redonda, no quiere decir que no existan extremos, o al menos, puntos en los que la corteza deja de existir para dar paso al vasto océano y que no sea nada "más allá". Esto es lo que pasa con Ushuaia, considerada como la ciudad del "fin del mundo" y el último lugar de la Tierra.

Gracias a su ubicación estratégica, se trata de una parada clave para exploradores, científicos o meros turistas que buscan disfrutar de los paisajes únicos del sur del planeta. Se le denomina la "ciudad del fin del mundo" debido a ser el lugar más austral del mundo, dentro del extremo sur del continente americano y situada en la provincia conocida como Tierra del Fuego, de Argentina.

Rodeada por los montes Martial y a orillas del canal Beagle, ofrece un paisaje único con una combinación del mar, montañas o bosques subantárticos. Ushuaia es donde la tierra se acaba, no hay nada más al sur del continente, y a unos mil kilómetros ya se encuentra la Antártida, siendo la más cercana de las "cinco puertas de entrada" al continente blanco. De esta forma, posee una de las temperaturas más bajas registradas en el planeta, con una media anual de 5ºC y por su ubicación, es un punto de intensa actividad marítima.

Dónde está Ushuaia, la ciudad "del fin del mundo": qué ver, por qué ese nombre y cuál es su historia

Durante el siglo XIX, primero por Charles Darwin y posteriormente por los misioneros anglicanos, se registró por primera vez la zona y se establecieron los primeros asentamientos y buscaron evangelizar a los indígenas. Ya a finales de de siglo, en 1884, Argentina estableció una subprefectura marítima en Ushuaia, consolidando su soberanía sobre la región y convirtiéndola en la primera ciudad formalmente fundada en Tierra del Fuego.

Según recursos históricos, la zona estaba habitada por los yámanas o yaghanes antes de la llegada de los españoles y el resto de exploradores europeos. Este pueblo indígena se desplazaba en canoas por el canal Beagle, vivían en condiciones extremas y se caracterizaban por su gran resistencia al frío, pues solían andar desnudos y utilizaban fuego para calentarse. De ahí que la región fuera nombrada por los investigadores que llegaron al continente como "Tierra de Fuego". Hoy en día, se ha convertido en un importante centro turístico, con increíbles atractivos que ver.

Uno de estos es el Parque Nacional Tierra del Fuego, un área protegida con paisajes impresionantes, senderos y una rica biodiversidad. También el Tren del Fin del Mundo, recorrido turístico que sigue el trazado del antiguo tren que transportaba prisioneros. Un recorrido de alrededor de ocho kilómetros que cuenta la historia de los reclusos que cumplieron su pena en Ushuaia, conocida en el siglo XX como el Alcatraz de Argentina y en cuya cárcel había vivido más de 800 presos.

Otro de los parajes destacados es sin lugar a duda la Laguna Esmeralda, una tranquila masa de agua glaciar y color aguamarina, con montañas cubiertas de nieve y un denso bosque de lengas, árboles a los que también se conoce con el nombre de robles de Tierra de Fuego.

Dentro del canal Beagle, a su vez, se pueden avistar lobos marinos, pingüinos y el famoso Faro Les Éclaireurs, también conocido como "Faro del Fin del Mundo": una torre roja y blanca de unos diez metros de altura que fue construida hace más de cien años y todavía se encuentra en funcionamiento, alimentada por energía solar y parpadeando cada diez segundos.