Donald Trump pide que el multimillonario George Soros y su hijo enfrenten cargos de crimen organizado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido en una publicación realizada en su plataforma de redes sociales Truth Social, que el multimillonario de origen húngaro George Soros, de 95 años, y a su hijo Alex, sean acusados con cargos de crimen organizado. "George Soros y su maravilloso hijo de la izquierda radical deberían ser acusados bajo la ley RICO por su apoyo a las protestas violentas, y mucho más, en todos los Estados Unidos de América".

Trump se refirió a la ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO) que se utiliza para enjuiciar a las organizaciones criminales.

Según el líder estadounidense, padre e hijo habrían respaldado protestas violentas en distintas ciudades del país, además de financiar "una agenda radical" que, en su opinión, amenaza con desestabilizar la nación.

Tras la publicación, el líder estadounidense no ofreció más detalles sobre si Soros se encuentra bajo alguna investigación, pero sí llamó al multimillonario y a su organización "psicópatas radicales de izquierda" en su publicación.

No es la primera vez que Soros se enfrenta a una reacción violenta de Trump y sus partidarios, quienes lo acusan con frecuencia de orquestar una crisis migratoria en el país. Open Society Foundations ha respondido a las acusaciones del presidente, rechazándolas y calificándolas de "escandalosas".

Por si el mensaje de Trump no fuera suficiente para Soros, el multimillonario tecnológico Elon Musk ha respaldado las palabras del presidente estadounidense llamando a tomar medidas contra el financiero. Musk mantiene desde hace tiempo un enfrentamiento abierto con George Soros, quien, a través de sus fundaciones, ha sido crítico con algunas políticas que Musk defiende. Por su parte, el dueño de Tesla y SpaceX lo ha acusado en varias ocasiones de "intentar manipular la democracia estadounidense" mediante donaciones políticas.