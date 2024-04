"En unas elecciones tan reñidas pendientes de estados bisagra, como Arizona y Georgia, el aborto puede ser decisivo"

¿Hasta qué punto será decisiva la cuestión del aborto en las elecciones de noviembre?

Ciertamente, los demócratas esperan desesperadamente que la cuestión les ayude, ya que la decisión del Tribunal Supremo de devolver la cuestión a los estados fue muy impopular entre el votante medio. De hecho, la decisión del Supremo pareció ayudar a los demócratas en las elecciones legislativas de 2022. Si ocurrirá lo mismo en 2024 es algo que todavía desconocemos. En unas elecciones muy reñidas que estarán determinadas por un puñado de estados "pendulares", como Arizona y Georgia, la cuestión del aborto podría resultar bastante importante.

Las votantes republicanas están divididas sobre la cuestión, ¿cómo afectará a Trump, que se ha manifestado a favor de que decidan los estados?

La última postura de Trump es que cada Estado debe hacer su propia ley, como mejor le parezca. Se opone a una prohibición nacional del aborto. Esto ha molestado a algunos cristianos evangélicos, que quieren una prohibición total en todas partes. Sin embargo, sospecho firmemente que los evangélicos acabarán apoyando a Trump a pesar de todo. La postura de Trump parece calculada para tranquilizar a los votantes moderados de los estados indecisos. En muchas cuestiones, Trump no tiene convicciones firmes, así que se contenta con decir lo que sea popular. El aborto es probablemente un ejemplo.

¿Qué peso tiene el voto femenino en las elecciones estadounidenses?

En las elecciones presidenciales estadounidenses, las mujeres tienden a registrarse y votar con más frecuencia que los hombres, aunque las diferencias no son gigantescas. Pero como resultado, en la mayoría de los estados es probable que el votante medio sea una mujer. En cuanto al aborto, en Estados Unidos las mujeres tienden a ser algo más favorables al aborto que los hombres, pero la diferencia no es enorme. Los católicos tienden a ser algo más contrarios al aborto que los protestantes y otros grupos, pero la diferencia tampoco es enorme. La diferencia realmente grande es entre los cristianos evangélicos y los demás. Los estados del sur con un gran número de cristianos evangélicos son conservadores en cuanto al aborto.

Las encuestas están muy ajustadas, pero Biden sigue por delante en recaudación de fondos. ¿Qué significa eso?

En este momento, no mucho. Los estadounidenses medios no empezarán a prestar mucha atención a la carrera hasta finales de verano, así que las encuestas actuales no dicen mucho (más allá de la impopularidad de ambos candidatos y la percepción generalizada de que Biden es demasiado mayor). Las carreras presidenciales están tan inundadas de dinero que las pequeñas diferencias en la recaudación de fondos no importan demasiado. Es difícil encontrar formas útiles de gastar tanto dinero.