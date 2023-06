¿Por qué el Titan no consiguió el certificado oficial de navegación?

El submarino Titán, fabricado por la empresa estadounidense de exploración submarina Ocean Gate, es una embarcación experimental e innovadora, pero, según han señalado algunas de las personas previamente, algunos de sus componentes parecen haber sido improvisados. En 2018, un ejecutivo del operador OceanGate expresó su preocupación por la seguridad de los pasajeros, antes de ser despedido.

La embarcación realizaba inmersiones en el marco de una misión prevista del 12 al 20 de junio. Se lanzó a primera hora del domingo, utilizando una plataforma sumergida guiada por una rampa de lanzamiento instalada en la popa de un buque de apoyo.

Este pequeño sumergible de seis metros, capaz de navegar a 4.000 metros de profundidad, estaba pilotada por el fundador de OceanGate, Stockton Rush, y transportaba al multimillonario británico Hamish Harding, al empresario paquistaní Shahzada Dawood, de 48 años, y su hijo Suleman, de 19, residentes en Surrey, y, por último, al científico francés Paul-Henri Nargeolet, uno de los mayores especialistas mundiales en el Titanic, conocido precisamente como "Mr Titanic". Antes de su partida, el científico francés había declarado a sus allegados que "no confiaba en este nuevo submarino compuesto". Sin embargo, quería participar en él "por la belleza de la expedición".

Un sumergible innovador

Paul-Henri Nargeolet conoce bien el Titán. Ya se embarcó allí en el verano de 2021 en una misión similar. Entrevistado a su regreso por la Cité de la mer de Cherburgo, elogió las "innovaciones tecnológicas" del Titán. En particular, citó el "ajustador de peso flexible y reversible que funciona en el aire hasta 3.800 metros", "los controles a través de una red Wi-Fi, incluidos los de pilotaje" y, sobre todo, el "casco de fibra de carbono, que ahorra mucho peso en comparación con un casco de acero o titanio".

La densidad de la fibra de carbono es muy inferior a la del titanio y, sobre todo, a la del acero, los materiales generalmente utilizados para diseñar submarinos. El peso del Titán, sólo 10 toneladas frente a las 20 de otros submarinos científicos, es también más práctico para transportarlo fuera del agua. Además, "la fibra de carbono tiene unas propiedades mecánicas extraordinarias, ya que es a la vez resistente y flexible", señala a "Le Figaro" Bruce Shillito, profesor de investigación en el laboratorio de biología de los organismos y ecosistemas acuáticos de la Universidad de la Sorbona.

Sin certificar

A pesar de los avances de la nave (o precisamente por ellos) la máquina no ha sido certificada por ninguna autoridad oficial, como el Lloyd's Register, el American Bureau of Shipping o el Bureau Veritas. Para justificarlo, el operador OceanGate alega que las innovaciones de su sumergible lo hacen incompatible con los criterios de certificación habituales de la industria naval. Estas normas se refieren a la flotabilidad de reserva, el número de balsas salvavidas y el tipo de materiales utilizados para el casco. Para OceanGate, el Titan "queda fuera del sistema" y la empresa había optado por realizar una autoevaluación de los riesgos operativos, según sus propios criterios.

La pregunta está clara: ¿había fallos en el diseño del Titán? " Bruce Shillito señala a "Le Figaro": "Hasta ahora, los sumergibles científicos profundos han demostrado ser extremadamente seguros y fiables, y el Nautile de Ifremer, por ejemplo, nunca ha sufrido un accidente grave en más de 2.000 inmersiones profundas y varias décadas de existencia.

Durante su última expedición, en el verano de 2022, el Titán ya se "despistó" durante dos horas y media. Según documentos judiciales de 2018, el exdirector de operaciones marinas de OceanGate, David Lochridge, planteó en su momento importantes preocupaciones de seguridad sobre el diseño experimental y no probado del sumergible... antes de ser despedido.

Elementos improvisados

Un reportaje del periodista de CBS News, David Pogue, que subió a bordo del Titán en el verano de 2022, alertaba sobre posibles fallos. El sistema de guía del sumergible parece precario: una simple señal ping enviada cada 15 minutos y un mensaje de texto enviado mientras la profundidad lo permita.

Las entrañas del sumergible no son más acogedoras: se trata de un tubo muy aerodinámico, a excepción de dos pantallas de control, un botón de luz, un ojo de buey de 60 centímetros y una especie de diminuto retrete. El submarino tiene "forma de cilindro que termina en cono, por lo que probablemente haya una pared retráctil, detrás de la cual se esconden equipos y controles más sofisticados", afirma Bruce Shillito. En este campo tan sensible de la alta tecnología, OceanGate prefiere sin duda "no revelar todos sus secretos de fabricación".

Pero un extraño detalle refuerza esta sensación general de improvisación. Entrevistado durante el reportaje de la CBS, el Director General de OceanGate, Stockton Rush, presenta el sistema de control del sumergible: un mando de videojuegos. Rush admite que algunos de los componentes se compraron en tiendas comerciales lo que parece incompatible con un aparato que pretende ser una revolución tecnológica.