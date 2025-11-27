Andrés Zúñiga, elegido Decano del Colegio de Periodistas del Perú

El Colegio de Periodistas del Perú (CPP) ha elegido al Lic. Andrés Zúñiga como su nuevo Decano para el periodo 2026-2027, junto a su Consejo Directivo. La elección, fue calificada como una "verdadera fiesta democrática" por el Decano electo y marca el inicio de un compromiso por la renovación institucional y el fortalecimiento de la ética profesional.

En sus primeras declaraciones, el Lic. Zúñiga expresó su profundo reconocimiento a todos los colegas periodistas que participaron en el proceso electoral.

"Iniciamos una nueva etapa en la que la prioridad será la unión y el respeto mutuo. Nuestro compromiso es claro: jamás se volverá a utilizar el maltrato o las sanciones como mecanismos para silenciar a quienes piensan distinto."

El nuevo Consejo Directivo se ha comprometido firmemente a restaurar la integridad de los órganos institucionales, asegurando que estos sirvan para proteger y no para perseguir a los colegiados.

"No podemos permitir que el Tribunal de Honor vuelva a ser instrumentalizado para perseguir a colegas que simplemente expresan una opinión," enfatizó el Decano electo.

En un llamado a la coherencia ética inmediata, el Lic. Zúñiga sugirió que la actual presidencia del Tribunal de Honor reflexione sobre su permanencia.

El nuevo Consejo Directivo, liderado por Andrés Zúñiga, asumirá sus funciones en enero del 2026 con la misión de impulsar una gestión caracterizada por la apertura, la defensa irrestricta de la libertad de expresión y la dignificación del ejercicio profesional en el Perú.

Así mismo en el fortalecimiento del Colegio como entidad que agrupe a periodistas y comunicadores por igual.

"Es una misma profesión, una misma carrera con los mismos cursos curriculares, que comercialmente se ha dividido para hacerla mas atractiva al estudiantado. Pero es la misma materia profesional "recalcó el nuevo Decano que además es docente universitario de ambas desde hace más de 18 años." En diversas universidades se ofrece la misma carrera como Periodismo o Ciencias de la Comunicación" indica.

Conjuntamente y con el mismo numero de lista fue electo también como Decano de la región Lima el colega Paulo Grijalva.