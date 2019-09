Angela Buitrago: “La información que tiene el ejército es la necesaria para que la investigación avance”

Angela Buitrago es una de las principales investigadoras del caso Ayotzinapa. Como parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tiró abajo la “verdad histórica” con la que el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto quiso dar carpetazo al caso. A base de pruebas y peritajes desmintieron que los 43 jóvenes hubiesen sido incinerados en el vertedero de Cocula a lo que el gobierno respondió cancelando la misión de observación. Ahora cuando se van a cumplir cinco años de la desaparición de los normalistas, ha sido invitada a retomar el caso.

¿Cómo ha sido la reincorporación al caso mediante la Comisión de la Verdad? ¿La nueva administración les está dando acceso total para investigar?

Hay plena disposición para que se participe en pro de la comisión, se ha abierto la puerta para que se puedan entregar los aportes que uno considere, pero llegamos en un momento en el que todos los jueces están tomando decisiones muy drásticas (la puesta en libertad de muchos acusados, en total 77 de 142)

El pasado lunes en Iguala padres y estudiantes denunciaron que el ejército, las policías federal y municipales se niegan a entregar pruebas, como vídeos que serían claves para esclarecer qué pasó con los 43. ¿Por qué ese material no está ya en manos de los investigadores? ¿Qué más pruebas importantes faltan por que el estado entregue?

Datos sensibles faltan muchísimos aunque no te sé decir por qué no están, solo que no están. Se han solicitado, se han pedido pero no han llegado. Hay informes, documentos, fotografías que pueden tener una información relevante y están catalogados como reservados, entonces hay que pedirlos nuevamente para que puedan llegar al expediente.

Entiendo que en la anterior administración hubo muchas trabas para investigar, pero ¿habéis notado ahora más predisposición para entregar esa información?

Yo creo que están dando los pasos para que pueda llegar a la investigación, pero hay documentos que están reservados por cinco años y esa reserva hay que levantarla de la misma manera que se impuso, a través de norma jurídica y procesos que implican tiempo.

El papel del ejército parece clave para saber qué ocurrió aquella noche ¿Es posible que esa operación en la que participaron tantas fuerzas de seguridad diferentes sucediera sin la coordinación o sin el conocimiento del ejército?

Hay una serie de fuerzas que necesariamente tuvieron conocimiento de lo que estaba pasando. Era imposible que no supieran que estaba sucediendo. Entre ellos podemos destacar todos los sectores de seguridad publica de Iguala: las policías de todos los estamentos y el ejército. También la fuerzas de otros estados, hay que establecer hasta que punto fue solo Iguala.

¿Pero es cierto que el ejército era la única capaz de coordinar a todas las que participaron?

Más allá de la coordinación el tema es verificar quienes tuvieron la capacidad de hacer esa operación. E independientemente de si participó, sí conoció qué estaba pasando. Siguió la operación, puso un hombre de inteligencia detrás. La información que tienen es muchísima y esa información es la que se necesita para continuar la investigación en una buena ruta. Porque esa persona estuvo una hora viendo todo lo que sucedía. En una hora tú sabes quiénes participaron, de dónde venían, qué hicieron, cómo lo hicieron y hacia dónde se fueron. Ese tema es muy importante y ojalá se logre quitar ese freno a la información.

Ha dicho que para resolver el caso se debe investigar el trasiego de droga en la zona ¿es el principal hilo del que tirar?

Yo pienso que sí por la naturaleza de la reacción. Ha sido normal durante años que los muchachos se lleven los autobuses. Lo máximo era una discusión, una reprenda... y ves lo que pasó. ¿Qué fue lo que generó esta violencia y esta agresividad?

¿Por qué piensa que el anterior gobierno fabricó una “verdad histórica” que se ha demostrado falsa?

No creo que el gobierno se la haya inventado así, lo que pasa es que hubo alguien que dijo vámonos por aquí y trató de soportar todo el tiempo esa historia. En un momento dado se cerró todo el estamento a decir “esa es la verdad y punto”. Entonces la pregunta sería mucho mayor ¿por qué querían que esa fuera la verdad?