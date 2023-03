La UE apoya vaciar sus arsenales de munición para apoyar a Ucrania

Los ministros de Defensa de los Veintisiete se han comprometido este miércoles a vaciar sus arsenales de munición para ayudar a Ucrania ante las embestidas del ejército ruso. El máximo representante de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, ha presentado este miércoles un plan para acelerar la producción de armamento, ya que “para ganar la paz, Ucrania necesita ganar la guerra”.

Tras la reunión celebrada este miércoles en Estocolmo (Suecia), los países europeos han dado un primer apoyo a este plan que deberá concretarse en el encuentro de los ministros de Exteriores del día 20 antes de la luz verde definitiva por parte de los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete. El tiempo apremia, ya que los ataques no cesan y hasta el propio secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha reconocido que Bajmut puede caer en manos rusas en “los próximos días”, si bien ha descartado que esto pueda considerarse un “punto de inflexión”, en la contienda. Como buena noticia, el ministro de Defensa alemán ha anunciado que un total de 21 tanques Leopard 2 del modelo A6 alemanes y portugueses llegarán a Ucrania en el mes de marzo.

El plan presentado por Borrell consta de tres fases. En la primera se trata de que los países envíen las municiones que guardan en sus arsenales –preferentemente los obuses de 155mm- a cambio de que Bruselas reembolse prácticamente todo el dinero a través de un paquete de 1.000 millones de euros del instrumento Fondo Europeo para la Paz, la herramienta extra-presupuestaria con dinero común de los Veintisiete que Bruselas lleva utilizando desde el comienzo de la guerra. Borrell cree que estas municiones pueden llegar en semanas.

En la segunda fase, se tata de reponer los "stocks" que se han quedado vacíos a la vez que seguir auxiliando a Ucrania con pedidos conjuntos entre varios países. Estas compras se canalizarán a través de Agencia Europea de Defensa, un modelo de encargos conjuntos que intenta replicar las adquisiciones comunes de la campaña de vacunación contra el coronavirus. En esta segunda fase también utilizarán otros 1.000 millones del instrumento antes citado. En el mes de diciembre, los países europeos se comprometieron a aumentar en 2.000 millones de euros la cuantía de este instrumento.

Sobre esta segunda periodos existen algunas dudas ya que para algunos países europeos los procedimientos habituales de la Agencia Europea de Defensa son demasiado farragosos y algunos prefieren mecanismos independientes. Borrell ha defendido el papel del organismo europeo y si bien no ha dado plazos sobre cuándo puede arrancar esta segunda fase, ha apelado a la voluntad política de los países europeos para participar en estas compras y comenzar a negociar los contratos con las 15 empresas europeos que fabrican municiones.

El político español no ha excluido que se puedan seguir otros procedimientos, pero ha advertido de que el papel de los expertos de la Agencia Europea de Defensa resulta vital para que estos encargos no tengan tan sólo como objetivo reponer los arsenales nacionales sino atender las peticiones urgentes de Ucrania. Para Borrell se trata de voluntad política. “Estamos en tiempo de guerra y necesitamos tener una mentalidad de guerra”, ha reflexionado. Aunque el máximo representante reconoce la necesidad de ser flexible a la hora de incluir a empresas no europeas- sobre todo en los arsenales que tienen los Estados y los pedidos ya realizados- cree que ésta es una buena oportunidad para dar alas a las empresas comunitarias que pueden producir más “si les damos un claro horizonte”.

En las últimas semanas algunos países como EE UU, Francia y Noruega han firmado acuerdos de larga duración con empresas armamentísticas ya que éstas se encuentran desbordadas por el incremento de los pedidos y necesitan garantías de inversión a largo plazo para aumentar la producción a los ritmos que requiere esta guerra. Ni siquiera EE UU estaba preparado para una contienda de este tipo ya que en las últimas décadas se había especializado en operaciones de gran precisión para combatir el yihadismo internacional.

El tercer pilar propuesto por Borrell consiste en mejorar la productividad europea a largo plazo. En el mes de julio de 2022, la CE propuso dedicar 500 millones de euros del presupuesto comunitario hasta 2024 para que los Estados puedan realizar compras conjuntas de armamento de consorcios formados por al menos tres países europeos. El objetivo reside en aumentar el gasto en defensa en 70.000 millones de euros hasta 2025 y que la cantidad de proyectos comunes sea la máxima posible, ya que ahora mismo no llega al 18%.