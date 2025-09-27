Arrestan a un experto en finanzas acusado de haber construido una mazmorra en la que maltrataba a mujeres

El financiero retirado Howard Rubin, de 70 años, fue arrestado en Fairfield (Connecticut, EE UU) y acusado de diez cargos federales, entre ellos tráfico sexual, fraude bancario y violaciones de la Ley Mann, tras una investigación que lo vincula a una supuesta red de explotación en Estados Unidos. Según la fiscalía, Rubin atrajo a mujeres a hoteles de lujo y a un ático de Manhattan, donde uno de los dormitorios había sido transformado en un “calabozo sexual”.

La acusación, presentada en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, describe una habitación pintada de rojo, insonorizada y equipada con dispositivos BDSM, aparatos para inmovilizar a las víctimas y mecanismos para aplicar descargas eléctricas. Los fiscales afirman que las mujeres fueron sometidas a “un trauma físico impensable” y que muchas sufrieron lesiones que requirieron atención médica.

Los supuestos episodios tuvieron lugar entre 2009 y 2019. De acuerdo con la acusación, Rubin, junto con su asistente Jennifer Powers, habría gastado más de un millón de dólares para financiar esta red de explotación, incluyendo traslados de víctimas a través de estados. Ambos exigían a las mujeres firmar acuerdos de confidencialidad para amedrentarlas y evitar que recurrieran a la justicia.

Cargos y trayectoria del acusado

El fiscal Joseph Nocella sostuvo que Rubin “torturó a mujeres sin su consentimiento, causándoles dolor duradero y lesiones físicas”, mientras que Powers, detenida en Texas, está acusada de colaborar en el tráfico sexual y en el transporte de víctimas. Además de los casos en Manhattan, se le imputa un episodio en Las Vegas en 2018.

Rubin construyó una carrera de renombre en Wall Street, con pasos por Merrill Lynch, Bear Stearns y Soros Fund Management, además de ser mencionado en el libro Liar’s Poker de Michael Lewis sobre su etapa en Salomon Brothers. Sin embargo, hoy enfrenta un proceso que podría marcar uno de los casos de explotación sexual más notorios de los últimos años en el sector financiero.

Ambos detenidos deberán comparecer ante el tribunal de Brooklyn en las próximas audiencias (Rubin el 26 de septiembre y su asistente el 29). La defensa del financiero no ha emitido comentarios públicos. Por su parte, la fiscalía insiste en que el caso muestra cómo Rubin se valió de su posición de poder y de su fortuna para encubrir, mediante contratos y amenazas, abusos que dejaron profundas secuelas en las víctimas.