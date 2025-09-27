Arrestan a una profesora en Rusia acusada de matar a 19 personas tras venderles vodka falso

Diecinueve personas han perdido la vida y otra permanece en estado crítico tras una intoxicación alcohólica en la región de Leningrado, Rusia. Las autoridades han iniciado una investigación que ha llevado al arresto de dos sospechosos. Olga Stepanova está acusada de suministrar aguardiente casero a Nikolai Boytsov, de 78 años, quien luego vendió el vodka falso a 1,05 € la botella.

Los análisis forenses detectaron metanol en la sangre de ocho de los fallecidos, confirmando la naturaleza tóxica del aguardiente distribuido. Los testimonios de testigos describen escenas desgarradoras de agonía, con víctimas que relataron momentos dramáticos antes de su muerte.

El incidente se enmarca en un auge del mercado ilegal de licores en Rusia. Los factores económicos, especialmente el incremento de precios en el mercado legal relacionados con la Guerra de Ucrania, han empujado a sectores vulnerables, como jubilados, a buscar alternativas más económicas y peligrosas.

Un caso similar en Sochi meses atrás ya había evidenciado los riesgos de los productos alcohólicos no regulados, con consecuencias igualmente trágicas que incluyeron ceguera y fallo renal.

La investigación policial continúa abierta, con las autoridades comprometidas en desmantelar la red de distribución y esclarecer todos los detalles del caso. Mientras tanto, se han intensificado las advertencias a la población sobre los peligros de consumir bebidas de origen desconocido. El Ministerio del Interior ruso ha emitido comunicados urgentes instando a la ciudadanía a extremar las precauciones, especialmente los grupos más vulnerables.