Un hombre confiesa el asesinato de sus padres ocho años después en una escalofriante entrevista en televisión

Lorenz Kraus, de 53 años, fue arrestado la semana pasada en Albany (Nueva York, EE UU) tras una impactante confesión televisada: aseguró que había estrangulado a sus padres en 2017 y enterrado sus cuerpos en el jardín de la vivienda familiar. Las autoridades habían hallado restos humanos en el patio poco antes, en el marco de una investigación por presuntos delitos financieros.

En una entrevista emitida por la cadena CBS6 el 25 de septiembre, Kraus afirmó que “cumplió su deber como hijo” al asesinar a su padre con las manos y a su madre con una cuerda, alegando que ambos sufrían discapacidades físicas. Más tarde explicó que los enterró días después para ocultar lo ocurrido, mientras continuaba cobrando las prestaciones de la Seguridad Social de las víctimas “para su propio uso”, según la policía.

La investigación comenzó el 23 de septiembre, cuando agentes estatales y locales registraron la casa de Crestwood Court por orden judicial. Allí descubrieron que Franz y Theresia Kraus, de 92 y 83 años, no habían sido vistos desde hacía varios años. Unos restos hallados en el jardín reforzaron de inmediato las sospechas de homicidio.

Del relato frente a cámaras a los tribunales

Durante la entrevista con el periodista Greg Floyd, Kraus describió fríamente el momento de los crímenes: “Después de que mi padre murió, mi madre apoyó la cabeza en su pecho y, tras unas horas, terminé con ella”. Reconoció que al principio se había negado a confesar, acogiéndose a la Quinta Enmienda, pero finalmente detalló lo ocurrido.

Poco después de la emisión del reportaje, Kraus fue arrestado frente a la propia sede de CBS6. La policía lo acusó de dos cargos de asesinato y ocultación de cadáver. Al comparecer ante el Tribunal Penal de Albany el 26 de septiembre, se declaró inocente y fue encarcelado sin fianza.

El jefe de policía de Albany, Brendan Cox, explicó que los restos hallados aún deben identificarse oficialmente y que la investigación sobre la causa de muerte continúa abierta. Mientras tanto, la Fiscalía perfila los cargos contra el acusado, cuya detención conmocionó a vecinos que hasta hace poco creían, por sus palabras, que sus padres se habían mudado a Alemania.