Así es la prisión en la que acaba de entrar Sarkozy: alas para prisioneros vips y cárcel de varios dictadores

El expresidente francés ha ingresado este martes en la prisión parisiense de La Santé para cumplir la pena de cinco años impuesta por la financiación de su campaña electoral en 2007

A police van parks outside the Sante prison Tuesday, Oct. 21, 2025 in Paris as former French President Nicolas Sarkozy heads to prison to serve time for a criminal conspiracy to finance his 2007 election campaign with funds from Libya. (AP Photo/Aurelien Morissard)
David Cavero
El expresidente francés Nicolas Sarkozy entró este martes en la prisión parisiense de La Santé para cumplir la pena de cinco años impuesta por la financiación de la campaña electoral que le llevó al Elíseo en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi, lo que le convierte en el primer exjefe de Estado francés en ser encarcelado.

Sarkozy llegó a la prisión parisiense, situada en el distrito XIV, escoltado en un coche negro y seguido por motoristas de televisiones que trasmitieron en directo el trayecto desde su domicilio en el distrito XVI. Su entrada se produjo sobre las 9.39 hora local.

Noticia en desarrollo.

