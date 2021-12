El potente submarino nuclear que prepara Corea del Sur para plantar cara en la carrera armamentística

Los submarinos nucleares ofrecen ventajas significativas sobre otro modelo cualquiera. Muchos países están recurriendo a este tipo de submarinos. Por ejemplo, la Armada de Australia firmó el acuerdo AUKUS con Estados Unidos y Reino Unido, e incluso Brasil lo lanzó hace unas semanas. Ahora, Corea del Sur también quiere plantar cara en la carrera armamentística.

El pasado 10 de noviembre, medios surcoreanos informaron que se planeaba comenzar la construcción de un reactor nuclear multipropósito, con un sistema que estaba destinado a “uso civil”. The New York Times también corroboró dicho propósito. No obstante, los medios navales avanzaban rápidamente con el programa de submarinos nucleares de ROKN y sus propios reactores nucleares. El reactor, llamado Ara, es de clase de 70MW y está diseñado para usarse durante 30 años.

El reactor tendría una capacidad para uranio de prácticamente un 20%. Se dice que este nivel de uranio se utiliza en submarinos de propulsión nuclear de otros países. Toby Dalton, codirector del Carnegie Peace Institute, dijo a medios locales que los reactores modulares en miniatura de Corea del Sur tienen fines comerciales o de energía marina.

“Corea ha querido mucho tiempo un submarino, y la construcción de un nuevo reactor podría abrir la puerta”, explica el medio estadounidense sobre lo que, parece ser, está ya fabricado. Dicho reactor, que alimentará a rompehielos y portacontenedores, se completará en 2027. Pero también podría hacerlo a un submarino, aunque el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, el cual hizo la promesa de construir un submarino nuclear mientras era candidato a la presidencia, no ha afirmado nada al respecto.

Acuerdo con Australia

El pasado lunes, Australia y Corea del Sur firmaron un acuerdo de defensa por 680 millones de dólares. El presidente surcoreano se convirtió en el primer dignatario extranjero en visitar territorio australiano desde el inicio de la pandemia, y salió con un gran acto que le ha permitido desarrollar las relaciones con este país.

Se trata del contrato de defensa más grande entre las dos naciones, y se produce en momentos de un aumento en las tensiones entre Australia y China. Como parte del pacto con valor aproximado a los 1.000 millones de dólares australianos, la compañía de defensa surcoreana Hanwha abastecerá al ejército australiano con armas de artillería, vehículos de suministro y radares.