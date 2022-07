El nuevo caza KF-21 Boramae de Corea del Sur ya está listo para entrar en combate

A principios de este mes, el nuevo KF-21 Boramae de Corea del Sur comenzó a realizar sus pruebas de rodamiento y motores, previo a su primer vuelo. El caza surcoreano fue captado en las afueras de las instalaciones de Korea Aerospace Industries (KAI) cuando se dirigía a pista para completar los test de preparación, así como probar sus motores General Electric F414-GE-400K.

Según la información brindada por KAI, el vuelo inaugural debería haber tenido lugar durante el mes de junio, pero las pruebas se retrasaron. No obstante, cabe destacar que el desarrollo del Boramae avanza rápidamente. The Korea Times señala que el próximo jueves 22 de julio como la fecha más probable para el primer vuelo, lo que significa que solo tendrá un mes de retraso, una diferencia que no es de gran importancia.

Además, dentro del plan se encuentra la necesidad de la Fuerza Aérea de la República de Corea (RoKAF) de reemplazar unos 60 F-4E Phantom II, más pronto que tarde, y una de las opciones que se está barajando es la de aumentar el pedido de unidades de KF-21 Bloque 1.

Official video of KF-21 🇰🇷🇮🇩 undergoing ground testing https://t.co/95KvHmvfgk pic.twitter.com/HeSnl3nnbA — Umair Aslam (@Defense785) July 8, 2022

El nuevo KF-21 Boramae es uno de los proyectos nacionales más importantes para reemplazar a los cazas actuales de la fuerza aérea y para introducir la próxima generación de cazas que puedan satisfacer el futuro concepto de operación del campo de batalla de la fuerza. Está diseñado para ir avanzando progresivamente en capacidades de combate y supervivencia, mediante la implementación de mejoras en bloques.

El plan para el primer vuelo se dio a conocer la semana pasada. “Se espera que la primera prueba de vuelo tenga lugar en la tercera o cuarta semana de julio”, dijo Kim Nam-shin, gerente sénior de la División del Programa KF-X en KAI. “Si ocurre, el vuelo de prueba se llevará a cabo durante unos tres días”.

Se trata de un avión de combate polivalente, y el resultado del programa de desarrollo del programa Programa KF-X, que se ha llevado a cabo desde 2016. Son considerados aviones de 4,5 generación, con una baja silueta al radar, similar a la de un Dassault Rafale o Boeing Super Hornet, así como electrónica de quinta generación.

El Programa KF-X tiene como objetivo producir 120 aviones de combate polivalentes, avanzados para reemplazar la antigua flota de F-4 y F-5 de la Fuerza Aérea de la República de Corea para 2032.

Mientras tanto, en 2010, Corea del Sur e Indonesia firmaron un acuerdo para cooperar en este proyecto. Yakarta financiaría el 20 por ciento del costo total de desarrollo de 8,8 billones de wones (6,76 mil millones de dólares), a cambio de una cantidad de aviones que se fabricarían para la Fuerza Aérea indonesia. El número específico se decidirá en función de la financiación, aunque podrían tratarse de 50 aviones, casi la mitad de los producidos.