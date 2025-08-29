Israel declara Ciudad de Gaza como zona de combate y suspende las pausas humanitarias

El ejército israelí ha anunciado este viernes la suspensión de las pausas de mediodía para permitir la entrega de ayuda humanitaria a la Ciudad de Gaza, calificándola de "zona de combate peligrosa".

La ciudad fue uno de los lugares donde Israel suspendió los combates el mes pasado para permitir la entrada de alimentos y suministros de ayuda humanitaria entre las 10:00 y las 20:00.

Las "pausas tácticas"se extendieron a la Ciudad de Gaza, Deir al-Balah y Muwasi, tres lugares donde se refugian cientos de miles de personas desplazadas. Este cambio de rumbo se produce mientras Israel se prepara para ampliar su ofensiva, movilizando decenas de miles de soldados para tomar la Ciudad de Gaza.

El ejército israelí no indicó si había notificado a los residentes o a los grupos de ayuda humanitaria sobre los planes de reanudar las hostilidades diurnas.

Israel ha afirmado que la Ciudad de Gaza es un bastión de Hamás, con una red de túneles que siguen siendo utilizados por militantes tras varias incursiones previas a gran escala. La ciudad también alberga algunas de las infraestructuras críticas y centros de salud del territorio.

Naciones Unidas dijo el jueves que la franja sitiada podría perder la mitad de su capacidad de camas de hospital si Israel invade como está planeado.