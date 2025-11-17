Un ataque masivo ruso daña varios barcos en un puerto de la región de Odesa

Un ataque masivo ruso ha dañado infraestructura energética y varios barcos en un puerto de Odesa, según informó el gobernador de la región, Oleg Kiper, en un comunicado publicado en sus redes sociales. “Durante la madrugada del 17 de noviembre, los terroristas lanzaron de nuevo un ataque masivo con drones contra la región de Odesa. Se han escuchado explosiones en varias ciudades. Pese al trabajo efectivo de las defensas antiaéreas se han registrado consecuencias para infraestructuras energéticas y portuarias”, escribió Kiper.

Kiper añadió que “durante el ataque sufrieron daños varios barcos civiles”. También hicieron balance del ataque los Servicios de Emergencias, que confirmaron los daños en infraestructuras energéticas y portuarias e informaron de que una persona resultó herida.

Los puertos del Danubio y el mar Negro y las infraestructuras de la región de Odesa han sufrido numerosos ataques rusos durante la guerra. Rusia y Ucrania intercambian prácticamente cada noche ataques con drones de larga distancia dirigidos contra sus respectivas infraestructuras militares y estratégicas.

Además, tres civiles murieron y otros diez resultaron heridos durante la noche en un ataque del Ejército ruso con dos misiles contra el centro de la ciudad de Balaklia, en la región de Járkov, en el noreste de Ucrania, informó el jefe de la administración militar local, Vitali Karabanov. Según explicó, entre los heridos hay tres niños, los misiles cayeron cerca de edificios residenciales y las tareas de rescate continúan.

Pese a que la región de Járkov es escenario de hostilidades, Balaklia se encuentra a unos sesenta kilómetros del punto más próximo de la zona de combate. El municipio tenía antes de la guerra más de 26.000 habitantes. Karabanov señaló que ocho de los heridos han sido hospitalizados y que las labores de rescate continuaban en el momento en que publicó el balance de víctimas.

Balaklia fue una de las localidades de la región de Járkov tomadas por los rusos al comienzo de la invasión y recuperadas por Ucrania en el otoño de 2022, cuando las tropas de Kiev lanzaron en Járkov y Jersón (sur) su ofensiva más exitosa en lo que va de guerra.