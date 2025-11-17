Trump cambia de postura y exige que el Congreso publique los archivos de Jeffrey Epstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al mundo político este domingo al instar públicamente a los republicanos de la Cámara de Representantes a apoyar la publicación de los archivos relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. El giro ocurre apenas días después de que el propio mandatario calificara estos esfuerzos como un “engaño” impulsado por los demócratas.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump aseguró que su partido “no tiene nada que ocultar” y acusó a opositores demócratas de utilizar el caso Epstein para desviar la atención de otros temas políticos. El mandatario también destacó que el Departamento de Justicia ya ha hecho públicos miles de documentos sobre el caso y señaló que existe una investigación en curso sobre las relaciones de Epstein con figuras demócratas como Bill Clinton o Larry Summers.

El cambio de postura se produce tras el avance de una petición bipartidista que busca forzar una votación en la Cámara de Representantes para desclasificar más archivos vinculados al caso. La iniciativa, impulsada por los congresistas Ro Khanna (demócrata) y Thomas Massie (republicano), alcanzó las firmas necesarias con el respaldo de varios legisladores conservadores, incluidos aliados habituales de Trump como Nancy Mace y Lauren Boebert.

Incluso la congresista Marjorie Taylor Greene, una de las voces más cercanas al presidente en el Capitolio, se sumó a la petición, lo que habría generado tensiones con el mandatario antes de su cambio de posición. Algunos legisladores republicanos aseguran que, si el proyecto llega al pleno, podría obtener decenas de votos dentro del propio bloque.

El presidente defendió que la atención reciente sobre Epstein responde a una estrategia demócrata para perjudicar a su gobierno. Portavoces de Bill Clinton, mencionado en algunos correos divulgados la semana pasada, negaron cualquier vinculación con delitos y acusaron a sus detractores de buscar distracciones políticas.

El presidente insistió en que la publicación de los documentos no representa una amenaza para él ni para el Partido Republicano. Trump ha negado reiteradamente cualquier conducta inapropiada ligada al caso y asegura que se distanció de Epstein hace más de una década.

Aunque el presidente respalda ahora la iniciativa, el proceso aún enfrenta desafíos. La Cámara de Representantes deberá aprobar el proyecto, que después necesitaría superar el Senado, donde el filibusterismo podría exigir apoyo adicional de legisladores republicanos. Finalmente, la medida requeriría la firma del propio Trump.