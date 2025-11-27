Aumentan a 55 los muertos y 279 los desaparecidos en el peor incendio de Hong Kong en 30 años

El incendio declarado en siete edificios de un complejo residencial de Hong Kong deja ya 55 fallecidos, más de 60 heridos en diferentes condiciones en los hospitales y al menos 279 desaparecidos, según las últimas cifras difundidas este jueves por los servicios de emergencia.

El suceso ha reactivado el debate sobre la seguridad del andamiaje de bambú y de los materiales utilizados en renovaciones exteriores en Hong Kong, una práctica muy extendida en la ciudad y presente en numerosos proyectos de rehabilitación de fachada.

El uso de estructuras de bambú en obras de gran altura es habitual en la ex colonia británica, donde se emplean entramados fijados con cuerdas plásticas y recubiertos por mallas protectoras.

Estas instalaciones permiten envolver rápidamente edificios de varias decenas de pisos, pero también han sido objeto de atención por su comportamiento ante incendios y por la dificultad de supervisar la calidad y el origen de los materiales utilizados en cada obra.

En marzo, el Gobierno anunció que la mitad de los nuevos contratos públicos deberán emplear andamiaje metálico, una medida orientada principalmente a mejorar la seguridad laboral y que no abordaba de forma directa los riesgos de incendio.

Sin embargo, meses después el secretario de Trabajo, Chris Sun, indicó que el Ejecutivo no tenía intención de prohibir el uso del bambú en obras, pese a que seguía siendo el material predominante en numerosos proyectos.

Ingenieros citados por el diario hongkonés South China Morning Post señalaron que, aunque las mallas deben contar con una capa retardante conforme a las directrices del Departamento de Edificios, ese recubrimiento no evita que puedan arder si están expuestas a una fuente de calor intensa o si hay materiales combustibles adheridos o acumulados en los andamios.

De hecho, según fuentes del sector, la ley no obliga a que las mallas sean ignífugas aunque sí recomienda su uso.

En el caso de Wang Fuk Court, las autoridades han considerado "inusual" el avance del fuego, que se propagó velozmente a siete de los ocho bloques del complejo, algo que atribuyen al uso de espuma de poliestireno para sellar ventanas.

Por ahora, la policía hongkonesa ha arrestado bajo la acusación de homicidio imprudente a dos directores y a un consultor de la empresa contratista Prestige Construction & Engineering Co Limited.

El debate en torno al uso del bambú en obras exteriores no es nuevo: en octubre pasado, un incendio en un edificio de oficinas en el distrito de Central consumió un andamiaje similar, y organizaciones de apoyo a víctimas de accidentes laborales han señalado que este año se han producido al menos dos fuegos más relacionados con estructuras de bambú.

Organizaciones de apoyo a víctimas de accidentes laborales han pedido una revisión integral de las prácticas de obra en fachadas y de los procedimientos de inspección, señalando que los controles suelen centrarse en la seguridad de los trabajadores, pero no siempre en la respuesta de las estructuras ante incendios.

El jefe del Ejecutivo, John Lee, calificó el incendio como una “catástrofe masiva” y señaló que el Gobierno revisará si los proyectos en curso cumplen los estándares de protección contra el fuego y si los materiales empleados en las obras se ajustan a la normativa.

También avanzó que se desarrollarán investigaciones administrativas y penales para determinar posibles fallos de supervisión.

Los incendios más graves

El incendio se ha convertido en uno de los episodios más graves ocurridos en la ex colonia británica en décadas.

A continuación, una relación de los principales incendios registrados en la región, tanto por número de víctimas como por su magnitud e impacto urbano:

- 26 noviembre 2025 – Tai Po (Wang Fuk Court) – Al menos 44 muertos y un centenar de heridos y desaparecidos en un incendio que afecta a siete de los ocho bloques de un complejo residencial en renovación, uno de los siniestros más mortíferos y extensos de la historia reciente de Hong Kong.

- 10 abril 2024 – Kowloon (New Lucky House) – Cinco muertos y más de 40 heridos en un incendio en un edificio residencial de 16 plantas en Yau Ma Tei, que obliga a evacuar a numerosos residentes desde ventanas y terrazas exteriores.

- 10 abril 2024 – Jordan / Nathan Road – Cinco personas mueren y más de 20 resultan heridas en un incendio con explosiones en un edificio residencial del distrito de Kowloon a primera hora de la mañana.

- 24 marzo 2023 – Cheung Sha Wan – Dos bomberos resultan heridos y tres escuelas son evacuadas por un incendio en un almacén de ocho pisos que moviliza a más de 220 efectivos.

- 15 diciembre 2021 – World Trade Centre (Causeway Bay) – Más de 1.200 personas quedan atrapadas y son evacuadas de un rascacielos comercial tras un incendio iniciado por un fallo eléctrico. Unas 300 permanecen durante horas en zonas exteriores de pisos elevados.

- 16 noviembre 2020 – Yau Ma Tei – Siete muertos, entre ellos un niño, y varios heridos graves en un incendio en un edificio de viviendas.

- 21 junio 2016 – Amoycan Industrial Centre (Ngau Tau Kok) – Dos bomberos fallecen en un incendio que permanece activo durante más de 100 horas, el más prolongado en dos décadas e iniciado en un almacén de mini-trasteros sin aspersores antiincendios.

- 30 noviembre 2011 – Fa Yuen Street (Mong Kok) – Nueve muertos, 34 heridos y 118 personas sin hogar en un incendio que arrasa dos edificios de ocho plantas en una zona comercial densamente poblada.

- 30 octubre 2002 – Tsui Chuk Garden – Tres muertos y 17 heridos, quince de ellos bomberos, tras una explosión en la planta 15 de un edificio de apartamentos.

- 25 enero 1997 – Top One Karaoke (Tsim Sha Tsui) – 17 muertos y 15 heridos en un incendio provocado en un local de karaoke, que deriva en un proceso penal y en la revisión de la normativa de seguridad en locales de ocio.

- 20 noviembre 1996 – Garley Building (Jordan) – 41 muertos y 81 heridos en uno de los peores incendios urbanos de Hong Kong, originado durante trabajos de soldadura y agravado por materiales inflamables acumulados.