Bill Gates explica por qué "el mito" de plantar árboles para salvar al planeta del cambio climático es "un completo disparate"

El magnate Bill Gates es una de las personalidad que más suelen aportar sus opiniones y pensamientos sobre diversas temas de interés mundial, así como pronósticos sobre la que se avecina en el futuro. Sus "profecías", en sí, hacen referencia a la tecnología, la ciencia o la inteligencia artificial. Pero también, el fundador de Microsoft está pendiente de lo que atañe al mundo, como es el cambio climático. El experto piensa así que plantar árboles, una de las medidas por excelencia para luchar contra el calentamiento global, es un "disparate" y ha querido explicar por qué.

Bien es sabido que los árboles neutralizan dióxido de carbono. Estos y otras plantas son clave en el ciclo natural y desempeñan un papel importante en la captura y neutralización del CO2 atmosférico, así como su fotosíntesis y la emisión de oxígeno, como subproducto de esta, es esencial para la respiración de otros seres vivos, incluyendo los seres humanos.

Bill Gates y el calentamiento global: ¿qué dice el fundador de Microsoft sobre plantar árboles para evitar el cambio climático?

La plantación de árboles, por esa regla de tres, será una de las más evidentes acciones para compensar las emisiones de dióxido de carbono por parte de muchas empresas, que se ha incrementado con el paso de los años y cuya consecuencia ha generado un calentamiento global y una subida de temperaturas y conforme va pasando el tiempo se hace más "irreversible". Así, plantar árboles debería ser cada vez más común, menos para Bill Gates, que lo considera "un completo disparate".

"Yo no planto árboles, ¿somos de ciencia o somos idiotas?", decía, en una cumbre climática celebrada por The New York Times. Una opinión contraria a la que tuvieron otros como Marc Benioff, CEO de Salesforce, quien defendió que conservar los árboles "juega un papel importante para alcanzar los objetivos de cero emisiones netas".

Gates, sin embargo, aportó estimaciones como que "plantar un billón de árboles nuevos podría prevenir solo 0,15 grados de calentamiento para 2100, según un análisis de la organización Climate Interactive". "El clima no es el fin del planeta, nuestro mundo va a estar bien, los que sufriremos sus efectos somos los humanos". Así, señaló que plantar árboles podría usarse como una "distracción" de la necesidad de reducir el uso de combustibles fósiles.

"Está bastante claro que no vamos a llegar a escenarios extremos", dijo, añadiendo que "las emisiones alcanzarán su punto máximo y luego empezarán a bajar". "No bajarán tan rápido como queremos, por lo que la temperatura seguirá subiendo y, una vez que la temperatura ha subido, no baja muy rápido, a menos que se haga una eliminación masiva de carbono".