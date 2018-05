La población en la región del lago Chad se enfrenta a terribles amenazas que hacen muy difícil la vida allí. Por un lado, los efectos del cambio climático han reducido el tamaño al 10%, por otro la crisis de Mali y el desplome de Libia aún no se han resuelto y por último, la amenaza terrorista de Boko Haram aún no ha cesado y mucho menos desaparecido.

Así lo resumió ayer en Madrid Liz Kpam Ahua, la representante regional para Acnur en África Occidental, preocupada por la gran cantidad de desplazados internos y refugiados que hay en la región. En suma, como asevera Kpam Ahua, “el conflicto ha generado que unas 3 millones de personas se vean afectadas por la violencia y ha ocasionado 1,7 millones de desplazados solo en Nigeria, es decir, la mitad de la población total de Madrid”.

Nadie está a salvo de las garras de Boko Haram. “A pesar de los esfuerzos de los cuatro países y sus gobiernos, que han creado una fuerza especial conjunta y ha tenido mucho impacto, pues han conseguido fondos así como han logrado recuperar parte del territorio, Boko Haram, que comenzó como una milicia en 2009, sigue siendo una amenaza veraz. No parece que vaya a terminar este año o en los próximos. Boko Haram aún no ha sido eliminado”, explica la representante, que nació en Nigeria.

“Boko Haram se originó como una milicia de bajo perfil, pero comenzó a moverse hacia un grupo fundamentalista religioso. Ahora está declarado mundialmente como grupo terrorista”. De acuerdo con la representante de Acnur, la población comenzó a encontrarlo atrayente, querían implantar la sharía, era atractivo como forma de socialización, además, se preocupaban por las necesidades de la población, unas necesidades que el gobierno no abordó correctamente, por lo que Boko Haram halló sus raíces en el descontento de la gente. También como recordó Kpam Ahua, “ellos no llevan un uniforme militar, no es un Ejército al que combatir, al que mirar cara a cara, es mucho más complejo porque logró mucho interés entre la población. Al principio les prometían trabajos, asistencia sanitaria y a los que reclutaban era más un modo de vida que una mera cuestión religiosa...”. Se trata de uno los motivos principales que argumenta Liz Kpam Ahua sobre por qué los esfuerzos de los cuatro gobiernos no han sido suficientes por erradicar a Boko Haram aún, aunque ya han recuperado el 70% del territorio en el noreste de Nigeria.

En cuanto a la ayuda internacional a este respecto, “los gobiernos extranjeros han dado apoyos en el aspecto militar. Estados Unidos, la Unión Europea, Francia y otros gobiernos han ofrecido recomendaciones a las autoridades de cómo combatir el terrorismo, otros han proporcionado entrenamiento a sus tropas y otros herramientas para que estos gobiernos” luchen contra esta lacra, confiesa la representante de Acnur. Aunque como parece obvio, “no son suficientes. Se debe trabajar más por el desarrollo”.

Sobre la preocupante reducción del Lago Chad (al 10%), Kpam Ahua reconoce que es desesperante, cómo el lago ha encogido su tamaño. “Lo he visto yo misma. Es una pena porque la mayoría de los habitantes de allí, unos 13 millones de personas han visto mermado su modo de vida, pues el 90% de la gente vivía de la pesca, el agua era vital para el ganado y esto está provocando asimismo otro conflicto entre los ganaderos. Es horrible cómo se ha deteriorado la calidad de vida de la gente”. Asimismo, la nigeriana manifiesta que “ha tenido mucho impacto en el comercio tanto en la pesca como en el cultivo de pimientos. La sequía les ha quitado sus necesidades básicas como seres humanos”.

Ayer en Madrid visitó el ministerio de Exteriores y el del Interior, donde recordó que la región necesita “solidaridad” y que España no está tan lejos, es vecina, y se vienen tiempos extremadamente difíciles. “En los próximos 20-25 años -expuso la representante de Acnur para África Occidental- la población actual (unos 300-340 millones de habitantes) se duplicará. Digamos que ahora es similar a la de EE UU y en los próximos años se doblará”.