Bruselas presenta la propuesta sobre el uso de activos rusos congelados ante la resistencia de Bélgica

El ministro belga de Exteriores, Maxime Prévot, afirmó este miércoles que la propuesta que la Comisión Europea (CE) presenta hoy sobre el uso de los activos inmovilizados rusos para financiar el esfuerzo bélico de Ucrania no responde "de manera satisfactoria" a las preocupaciones de Bélgica.

"El texto que la Comisión presenta hoy no aborda nuestras preocupaciones de manera satisfactoria. No es aceptable usar el dinero y dejarnos solos afrontando los riesgos", declaró el político a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN que se celebra hoy en Bruselas.

Según recoge la Agencia EFE, dijo que si los Estados miembros de la Unión Europea optan por financiar a Ucrania con los activos rusos inmovilizados, Bélgica pide que los riesgos que afronta el país como resultado de esa iniciativa "sean plenamente cubiertos". "Esta no es una petición poco razonable. Es simplemente justicia. Cualquier Estado miembro en nuestra situación pediría lo mismo. No buscamos contrariar a nuestros socios ni a Ucrania, simplemente buscamos evitar consecuencias potencialmente desastrosas para un Estado miembro al que se le está pidiendo mostrar solidaridad sin ofrecerle la misma solidaridad a cambio", aseveró.

La mayor parte de los activos rusos inmovilizados en Europa se encuentran en Euroclear, una entidad con sede en Bruselas. Prévot recordó la carta que el primer ministro belga, Bart De Wever, envió a la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, para plantear sus preocupaciones sobre el uso de los activos inmovilizados. En ese sentido, el jefe de la diplomacia belga hoy mencionó "las necesarias garantías para Euroclear" o "ir más allá de Euroclear y Bélgica", entre otras opciones. "Nuestra puerta siempre ha permanecido abierta y todavía lo está. Sin embargo, tenemos la frustrante sensación de no haber sido escuchados. A nuestras preocupaciones se les está restando importancia", subrayó.

Afirmó que Bélgica apoya plenamente abordar las necesidades financieras de Ucrania, pero insistió en que existen "diferentes opciones para eso", y Bruselas considera que el uso de los activos rusos es "la peor de todas". Apostó por alternativas, principalmente, que la UE obtenga préstamos para las cantidades necesarias en los mercados.