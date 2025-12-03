Las negociaciones de paz en Ucrania se atascan tras el fracaso de la reunión entre Witkoff y Putin

La esperada reunión en Moscú entre Vladímir Putin y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, terminó sin un solo paso tangible hacia el fin de la guerra en Ucrania. No hubo avances, ni compromisos, ni señales de una hoja de ruta común tras casi cinco horas de conversaciones, el Kremlin reconoció públicamente lo que ya intuían los observadores.

"El proceso continúa, pero queda muchísimo trabajo por delante", admitió Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, al salir de la reunión que se prolongó hasta bien entrada la noche. Su valoración, prudente pero inequívoca, confirmó que esta nueva ronda diplomática no ha logrado desbloquear la posición rusa ni acercar posturas con Washington.

El encuentro había generado expectativas, en parte por el material que Witkoff traía bajo el brazo: cinco propuestas distintas de paz, entre ellas el borrador elaborado en Ginebra por representantes de Estados Unidos y Ucrania la semana anterior, y el controvertido plan inicial de 28 puntos impulsado por Donald Trump. Ese primer texto —criticado en Europa por sus concesiones a Moscú y descrito por Kiev como una "capitulación condicionada"— llegó esta vez en una versión revisada de 27 puntos, según detalló el Kremlin.

Las demandas del Kremlin

Pese a ello, nada indica que Putin esté dispuesto a mover sus líneas rojas. Horas antes de sentarse a la mesa con el emisario estadounidense, el mandatario lanzó un mensaje de confrontación a sus vecinos europeos, afirmando que Rusia está preparada para un enfrentamiento militar con la Unión Europea "desde ahora mismo", una advertencia que rebajó la euforia previa a la reunión.

Ushakov ha confirmado que, por el momento, no se prevé ningún encuentro entre Putin y Trump, evitando ofrecer detalles sobre los puntos donde las discusiones están encalladas. Sí insistió en que el diálogo seguirá, sin fijar fechas ni objetivos específicos. A falta de gestos y acuerdos, la reunión deja la sensación de que las posiciones siguen tan distantes como antes.

Las propuestas estadounidenses, incluso en sus versiones más modificadas, siguen sin satisfacer las demandas máximas del Kremlin, que insiste en el reconocimiento de los territorios ocupados y en una reconfiguración del estatus de seguridad europeo que Occidente considera inaceptable. Mientras tanto, el frente continúa activo y Rusia avanza posiciones en distintos puntos del este de Ucrania, un contexto que refuerza la percepción de que Putin no ve urgencia alguna en acelerar las conversaciones diplomáticas.