Los talibanes dan por terminada sin éxito la ronda de diálogo con Pakistán en Arabia Saudí

Las conversaciones entre el Gobierno de los talibanes y Pakistán celebradas en Arabia Saudí terminaron sin acuerdo debido a "actitudes irresponsables" y "exigencias ilógicas" de la delegación paquistaní, aseguró a EFE una fuente de los talibanes.

"La delegación ha regresado a Kabul y las negociaciones han terminado sin ningún resultado", confirmó un funcionario del Ministerio del Interior afgano que solicitó permanecer en el anonimato. Hasta el momento, ni Pakistán ni Arabia Saudí, país que ejerce de mediador, han confirmado el cese oficial de las conversaciones.

Respecto a las negociaciones en Riad, la fuente ha reprochado las "actitudes irresponsables y demandas ilógicas del lado paquistaní para atribuir todas las responsabilidades a Afganistán, cuando el Emirato Islámico (como se autodenomina el régimen de Kabul) es responsable de los asuntos pertinentes de Afganistán y de no permitir que su territorio sea usado contra otros, pero no de mantener la seguridad de otros países".

El funcionario añadió que Arabia Saudí está intentando que las negociaciones se retomen. Aunque es posible que la delegación viaje nuevamente, por ahora los representantes permanecen en Kabul.

Pakistán y Afganistán atraviesan desde octubre uno de sus peores momentos en las últimas décadas, marcado por enfrentamientos armados en la Línea Durand, la frontera que separa a ambos países.

Islamabad y Kabul alcanzaron un frágil alto el fuego tras una semana de choques el pasado 19 de octubre, gracias a la mediación de Catar y Turquía. Desde entonces no se han reportado nuevos combates.

El conflicto de fondo radica en que Islamabad acusa a los talibanes de dar refugio en su territorio a miembros del grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP). Pakistán considera a estos talibanes paquistaníes, hermanos ideológicos de los fundamentalistas de Kabul, responsables de orquestar ataques terroristas en su suelo.

La ruptura del diálogo coincide con un repunte de la violencia en la provincia paquistaní de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán y zona de operación del TTP, con al menos dos ataques en los que han muerto al menos siete personas, incluidos varios agentes policiales.

La seguridad en esta región y en Baluchistán ha empeorado notablemente desde la vuelta de los talibanes al poder en Kabul en agosto de 2021.