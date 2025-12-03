Bruselas propone emitir deuda para financiar a Ucrania

La Comisión Europea no cesa en su empeño por utilizar los activos rusos congelados en suelo comunitario para financiar el préstamo de reparaciones destinado a mantener a flote a Kiev durante los próximos dos años. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, presentó este miércoles un borrador de texto legal para desbloquear la propuesta, que será discutida a mediados de mes en el Consejo Europeo. Esta solución, defendida por la mayoría de Estados miembros, se enfrenta sin embargo a la fuerte oposición del gobierno belga.

El paquete se presenta en un momento crítico para Ucrania y de crecientes incursiones en el espacio aéreo de la UE y la OTAN. "Las negociaciones hacia la paz avanzan mientras Rusia incrementa sus ataques y su intensidad", afirmó von der Leyen este miércoles en rueda de prensa. Precisamente las propuestas buscan garantizar que Ucrania pueda "avanzar en las negociaciones de paz desde una posición de fuerza".

El Fondo Monetario Internacional estima que solo para los próximos dos años, Kiev necesitará 135.000 millones de euros para mantener su ejército y sus servicios básicos en funcionamiento. La Comisión propone así un préstamo de reparación de 90.000 millones de euros financiado con los rendimientos en efectivo generados por los activos rusos inmovilizados por la UE al comienzo de la guerra de agresión. Se espera que el resto sea aportado por otros aliados occidentales, que ya no incluyen a Estados Unidos. "Y como la presión es el único lenguaje al que Rusia responde, también podemos aumentarla: tenemos que incrementar el coste de la guerra para la agresión rusa, y la propuesta de hoy nos da los medios para hacerlo", argumentó la jefa del Ejecutivo europeo.

Pero el principal obstáculo sigue siendo la negativa del gobierno belga. La mayor parte de los activos congelados, unos 185.000 millones de euros, están depositados en Euroclear, un depositario central de valores con sede en Bruselas. Bélgica teme represalias rusas, por lo que su primer ministro, Bart De Wever, ha exigido en numerosas ocasiones garantías financieras fiables a los Estados miembros.

Bélgica asegura "no haber sido escuchada"

A su llegada a la reunión ministerial de la OTAN este miércoles, el titular de Exteriores belga, Maxime Prévot, reclamó tener la "frustrante sensación de no haber sido escuchados" ya que las propuestas de la Comisión "no abordan nuestras preocupaciones de manera satisfactoria".

La jefa del Ejecutivo comunitario se encargó de contradecir estas declaraciones: "Hemos tenido un intenso debate sobre la posición de Bélgica (...) hemos escuchado con mucho cuidado sus preocupaciones y las hemos incorporado casi todas a la propuesta actual que hoy está sobre la mesa". El texto legal plantea salvaguardias para proteger a los Estados miembros y minimizar los riesgos de "posibles represalias de Rusia".

Por ejemplo, garantizar que una sentencia ilegítima fuera de la Unión no pueda ejecutarse dentro de la Unión. También presenta un mecanismo de solidaridad, donde, en última instancia, el presupuesto de la Unión respaldará el riesgo financiero, "porque queremos asegurarnos de que todos los Estados miembros, en particular Bélgica, sepan con certeza que compartiremos la carga”" sentenció Von der Leyen.

Según la propuesta, la Comisión destinaría los activos inmovilizados hacia una línea de crédito sin intereses para Ucrania. A Kiev solo se le pediría que reembolsara el préstamo después de que Rusia pusiera fin al conflicto y aceptara compensar los daños causados por su ofensiva, un escenario prácticamente impensable.

45.000 millones de euros en 2026

También este miércoles se pronunció al respecto Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, quien advirtió que para proteger la estabilidad financiera europea, cualquier posible préstamo a Ucrania debe cumplir con la legislación internacional. Lagarde señaló que el banco no podrá ser el garante de último recurso del préstamo de reparación, ya que esto infringiría el derecho de la Unión.

Como solución alternativa a esta controvertida propuesta, el Ejecutivo comunitario planteó la emisión de deuda conjunta —fórmula ya utilizada durante la pandemia de COVID-19— para apoyar a Kiev. La emisión ascendería a unos 45.000 millones de euros solo en 2026. Pero esta opción requeriría de unanimidad, y la gran mayoría de los Estados miembros ya han mostrado su rechazo por el impacto directo que tendría en sus arcas nacionales.

Con todo, la propuesta legal presentada servirá como base para negociaciones técnicas antes de que los líderes de la UE se reúnan el 18 y 19 de diciembre en el Consejo Europeo para llegar a un acuerdo definitivo sobre una de las dos opciones.