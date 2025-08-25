Un caza Rafale francés “derriba” un F-35A estadounidense en un simulacro en Finlandia

Durante el ejercicio multinacional Atlantic Trident 25, organizado por la OTAN en junio en Finlandia, un caza Rafale de la Fuerza Aérea Francesa consiguió un sorprendente “derribo” simulado contra un F-35A estadounidense, considerado el avión de combate más avanzado del mundo. El episodio, confirmado por fuentes francesas y recogido en un video oficial de 44 segundos, ha sido interpretado como un éxito simbólico para el aparato de Dassault Aviation.

Más de 270 militares franceses y seis Rafale de la base aérea de Mont-de-Marsan participaron en las maniobras, concebidas para mejorar la interoperabilidad entre aliados. En un combate aéreo cercano o dogfight, el caza francés logró situar al F-35 en su punto de mira y disparar un misil simulado. Posteriormente, el Rafale también consiguió bloqueos de radar contra un F-18 finlandés.

Aunque celebrado en redes sociales con comparaciones futbolísticas —“el Rafale es el PSG, el F-35 un club de segunda polaca”, ironizó un piloto—, los especialistas matizan el alcance del resultado. El F-35 está diseñado para combates más allá del alcance visual (BVR), donde su furtividad y sensores avanzados le otorgan una ventaja abrumadora. Su firma de radar (0,005 m²) es diez veces menor que la del Rafale, lo que le permite disparar misiles AIM-120 AMRAAM mucho antes de ser detectado.

La Fuerza Aérea Francesa defiende, sin embargo, la utilidad de entrenar combates cercanos. “Hay escenarios de guerra en los que el uso de misiles de largo alcance puede verse limitado por el entorno, el contrabando electrónico o la densidad de fuerzas”, explicó una piloto de Rafale.

El impacto más inmediato es comercial y político. En un contexto en el que muchos países europeos optan por el F-35 bajo influencia estadounidense, París promociona el Rafale como emblema de autonomía estratégica. Tras las críticas al caza francés por su elevado coste y su desempeño cuestionado en India, este éxito mediático podría convertirse en un argumento de peso en la batalla por contratos internacionales, especialmente en Asia.

En paralelo al eco positivo en Francia, el episodio también ha sido analizado con escepticismo. Expertos recuerdan que el Rafale ha perdido históricamente todas las licitaciones en las que ha competido directamente contra el F-35 o el F-15, y que sus ventas se han concentrado en países que, por motivos políticos, no podían acceder a cazas estadounidenses o rusos. Asimismo, el desempeño del aparato ha sido cuestionado tras los enfrentamientos en el subcontinente indio, donde entre uno y cinco Rafale habrían sido derribados por cazas J-10C chinos en servicio con Pakistán, generando un importante desgaste en la reputación del modelo.