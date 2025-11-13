Un caza ruso se estrella cerca de la frontera con Finlandia sin dejar supervivientes

Un caza ruso Su-30 se estrelló este jueves durante un vuelo de entrenamiento en la república de Karelia, en la frontera con Finlandia, causando la muerte de su tripulación, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

“Hoy, aproximadamente a las 19.00 hora de Moscú (16.00 GMT), un avión Su-30 se estrelló en la república de Karelia mientras realizaba un vuelo de entrenamiento. El avión se accidentó en una zona desierta", señala el comunicado oficial.

Según Defensa, la tripulación del avión falleció en el accidente. El canal de Telegram Shot precisa que el avión biplaza cayó en un bosque cercano a un aeródromo.

Las causas del accidente del caza, que volaba sin munición, aún no han trascendido, informa Efe.