Consternación en Reino Unido: descubren que tres pederastas condenados trabajaban en el mismo colegio

Las autoridades británicas confirmaron que tres pedófilos convictos trabajaron en la misma escuela secundaria de Essex hace más de una década. Lee Brumby, director de la Mayflower High School de Billericay en 2012, compartió claustro con los profesores Thomas Rodgers y Craig Keane, años antes de que los tres fueran condenados por delitos sexuales graves contra menores. Ninguno de los delitos estuvo relacionado con alumnos del centro, según aclaró el consejo local.

El caso más reciente es el de Brumby, de 64 años, sentenciado a 16 años de prisión tras ser hallado culpable de violar a una niña y cometer otros abusos históricos. La víctima declaró ante el tribunal que vivió durante años en un “miedo constante” y que aún duda de si podrá sentirse plenamente segura en el futuro.

Rodgers, profesor de música en la escuela en 2012, fue condenado en 2023 a cuatro años de cárcel por abusos cometidos en la década de 1990 contra dos menores. Por su parte, Keane, que enseñaba diseño y tecnología en el centro, fue encarcelado en 2017 tras admitir nueve delitos de agresión sexual contra una niña cometidos en 2016, en lo que la organización benéfica NSPCC calificó de “ataque tortuoso y depravado”.

Investigaciones independientes sin vínculo con la escuela

El consejo de Essex subrayó que se trató de investigaciones independientes y que las escuelas habían aplicado los procedimientos habituales en la contratación, sin que existieran antecedentes en el momento de emplearlos. También recalcó que dos de los docentes ya no formaban parte de la institución en el momento de sus arrestos, y que Brumby fue suspendido de inmediato en cuanto surgieron las acusaciones en su contra.

La dirección enfatizó que “no existía forma alguna de anticipar” los crímenes y que “no hay pruebas de que los delitos tuvieran relación con alumnos de la Mayflower High School”. Desde que se conocieron los casos, el colegio informó regularmente a las familias y ofreció apoyo a quienes lo han requerido.

En 2023, la Mayflower High School nombró un nuevo director y un equipo de liderazgo renovado para abrir “un nuevo capítulo de crecimiento y mejora”. “La seguridad y el bienestar de los estudiantes es nuestra máxima prioridad”, señaló un portavoz del centro. “Estamos comprometidos a garantizar un entorno seguro con políticas de protección actualizadas y revisadas de forma periódica”.