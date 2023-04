Rusia está preparada para una larga guerra. ¿Se cansará la UE de la guerra antes?

En igualdad de condiciones, algunos europeos se cansarán antes que otros y antes que los rusos. Pero no todos los europeos. Los que probablemente se cansarán antes están en Europa Occidental, no en Europa del Este. Pero lo más importante, otras cosas no serán iguales. Si los rusos cometen atrocidades especialmente terribles o deciden atacar a un país de la OTAN o emplear armas nucleares, Europa no podrá dar la espalda, por muy cansada que esté.

¿Estados Unidos aumentará su apoyo a Ucrania en los próximos meses?

Difícil de decir. Estados Unidos entiende que una contraofensiva ucraniana exitosa requiere más armamento para Ucrania. Pero hay fuerzas dentro de Washington que temen una escalada y son renuentes. Luego están los republicanos que hacen del apoyo a Ucrania un tema de campaña. Creo que EE UU, de hecho, proporcionará más armas, porque hay mucho en juego con la contraofensiva ucraniana, pero...

¿Existe alguna posibilidad de que Rusia gane la guerra sin el apoyo militar de China?

Es posible que Rusia se aferre a algunos o la mayoría de los territorios que ocupa actualmente, pero a menos que las tropas chinas intervengan de manera masiva, no hay forma de que los rusos puedan derrotar al ejército ucraniano y conquistar Ucrania.

¿Está el ejército ruso bien equipado para enfrentar una guerra más larga?

Rusia tiene municiones, misiles y soldados, pero sus tropas están mal entrenadas y mal equipadas, la moral parece estar por debajo y la economía se ha visto muy afectada por las sanciones. Incluso ahora, Rusia tiene un enorme déficit presupuestario. Por lo tanto, cuanto más dure la guerra, mayores serán las tensiones en el ejército ruso.

¿Los generales rusos han mostrado un gran fracaso en la estrategia de Bajmut?

La mayoría de los analistas estarían de acuerdo en que los comandantes militares rusos han hecho un trabajo terrible al liderar sus fuerzas. Una y otra vez, se han involucrado en repetidos ataques frontales tácticamente inútiles que resultan en un gran número de bajas, y lo han hecho a lo largo del último año, como testimonio de la incapacidad de los generales para aprender o de su temor de desagradar a Vladimir Putin, quien supuestamente emite órdenes que a menudo tienen poco sentido militar. La batalla de Bajmut, en la que decenas de miles de rusos han perdido la vida por una colección de escombros estratégicamente sin importancia, es un buen ejemplo: Putin quiere que se tome, sin importar el costo en vidas, y los generales no tienen otra opción. sino para cumplir.

¿Qué piensan los ultranacionalistas rusos sobre el curso de la guerra?

Los patriotas están enojados por el doloroso y evidente mal manejo de la invasión de Ucrania por parte del dictador ruso. Es importante destacar que no ocultan su ira ni se abstienen de señalar con el dedo a los poderes fácticos. Aunque sus puntos de vista pueden no ser típicos para la mayoría de los rusos, reflejan las creencias de los influyentes de línea dura y los críticos de Putin dentro y fuera del Gobierno.

¿Cómo terminará la presidencia de Putin? ¿Cómo será recordado en el futuro?

Existe la posibilidad de que Putin muera en el cargo, si los rumores sobre su grave enfermedad son ciertos. Lo más probable es que sea destituido en un golpe organizado por el FSB y el Estado Mayor o se le otorgue una posición simbólica mientras el poder real está en manos de sus camaradas convertidos en traidores. A corto plazo, será culpado por la guerra. A mediano y largo plazo, será recordado como el hombre que hizo de Rusia una potencia mediana, más pequeña y más pobre.